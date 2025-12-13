Attualità Imperia e provincia

Arma di Taggia, inaugurata la nuova Casa della Comunità

Posted on Author Redazione Comment(0)
Inaugurata ad Arma di Taggia la una nuova Casa della Comunità: un presidio moderno, funzionale e soprattutto vicino ai cittadini. Gli spazi della stazione ferroviaria tornano a nuova vita con ambulatori efficienti, servizi di prenotazione integrati e aree dedicate ai medici di famiglia. Dal 29 dicembre questo luogo offrirà risposte rapide e di qualità a tutto il territorio.
“Le Case della Comunità sono un tassello fondamentale della riforma della sanità ligure: più servizi sotto casa, meno accessi impropri ai pronto soccorso, più telemedicina e maggiore integrazione tra i professionisti. È così che costruiamo una sanità capace di seguire davvero i pazienti, in particolare i più fragili.
La qualità della vita passa dalla qualità della sanità. E la Liguria continua a investire per essere sempre più vicina ai cittadini, nei piccoli centri come nelle realtà urbane più complesse”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, al via il progetto“Innalzamento livello tecnologico e rigenerazione dei quadri elettrici dell’illuminazione pubblica”

Posted on Author Redazione

l progetto “Innalzamento livello tecnologico e rigenerazione dei quadri elettrici dell’illuminazione pubblica” prevede l’intervento sui quadri elettrici di tutto il territorio comunale e la loro completa sostituzione, l’eventuale l’accorpamento, tramite operazioni di ribaltamento cavi, la predisposizione di nuovi quadri di protezione e comando. L’obiettivo è di modernizzare, attraverso l’avanzamento tecnologico, gli impianti di pubblica illuminazione […]
Attualità Genova

Goethe-Institut Genova: Flc Cgil “no alla chiusura. Salvare i posti di lavoro”

Posted on Author Redazione

Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra la Segreteria Flc Cgil di Genova, il Sindaco Marco Bucci e l’Assessore alla gestione del patrimonio Comunale Francesco Maresca sull’annunciata chiusura del Goethe Institute. “Flc Cgil è contraria alla chiusura dello storico Centro culturale e alla perdita di posti di lavoro. A Genova sono tre le […]
Attualità Economia In Primo Piano Varazze

Varazze fa il bis: per la seconda volta alle fiere internazionali del turismo

Posted on Author Redazione

Dal 9 all’ 11 Febbraio Varazze sarà alla  BIT di Milano, nello stand di Regione Liguria Partecipare alle fiere internazionali dedicate al turismo per promuovere la Città. E’ il programma dell’Amministrazione comunale, che ha già in calendario la partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *