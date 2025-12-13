Arma di Taggia, inaugurata la nuova Casa della Comunità

Inaugurata ad Arma di Taggia la una nuova Casa della Comunità: un presidio moderno, funzionale e soprattutto vicino ai cittadini. Gli spazi della stazione ferroviaria tornano a nuova vita con ambulatori efficienti, servizi di prenotazione integrati e aree dedicate ai medici di famiglia. Dal 29 dicembre questo luogo offrirà risposte rapide e di qualità a tutto il territorio.
“Le Case della Comunità sono un tassello fondamentale della riforma della sanità ligure: più servizi sotto casa, meno accessi impropri ai pronto soccorso, più telemedicina e maggiore integrazione tra i professionisti. È così che costruiamo una sanità capace di seguire davvero i pazienti, in particolare i più fragili.
La qualità della vita passa dalla qualità della sanità. E la Liguria continua a investire per essere sempre più vicina ai cittadini, nei piccoli centri come nelle realtà urbane più complesse”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.