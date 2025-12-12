Ventimiglia, firmata la convenzione per avviare il progetto della nuova strada sulla sponda destra del Roya

La Regione Liguria, il Comune di Ventimiglia e Concessioni del Tirreno hanno formalizzato la convenzione che consente di avviare il progetto della nuova strada sulla sponda destra del fiume Roja, a Ventimiglia

La Regione Liguria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accompagneranno l’iter con funzioni di coordinamento, vigilanza e supporto istituzionale. Hanno partecipato alla formalizzazione della convenzione il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e i rappresentanti degli enti coinvolti.