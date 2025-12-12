Attualità Imperia e provincia

Ventimiglia, firmata la convenzione per avviare il progetto della nuova strada sulla sponda destra del Roya

Posted on Author Redazione Comment(0)
La Regione Liguria, il Comune di Ventimiglia e Concessioni del Tirreno hanno formalizzato la convenzione che consente di avviare il progetto della nuova strada sulla sponda destra del fiume Roja, a Ventimiglia
L’infrastruttura strategica permetterà di unire il miglioramento della mobilità urbana con la messa in sicurezza idrogeologica di una delle aree più delicate della città
La Regione Liguria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accompagneranno l’iter con funzioni di coordinamento, vigilanza e supporto istituzionale. Hanno partecipato alla formalizzazione della convenzione il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e i rappresentanti degli enti coinvolti.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano Savona

Calogero Marino è ufficialmente il nuovo vescovo di Savona

Posted on Author Redazione

Savona. Monsignor Calogero Marino è ufficialmente vescovo di Savona. Alla Cattedrale di N.S. dell’Orto si è svolto il rito di ordinazione episcopale. I momenti significativi dell’ordinazione episcopale di monsignor “Gero” Marino hanno visto la professione di obbedienza, l’imposizione delle mani degli altri vescovi presenti, la preghiera di consacrazione e l’unzione crismale. Calogero Marino entrerà in […]
Attualità

Femminicidio di Savona, Toti: “Molto è stato fatto per sensibilizzare su questo problema ma evidentemente non è abbastanza”

Posted on Author Redazione

“Morire per un no a un ex fidanzato. Questo accade ancora troppo spesso nel nostro Paese e questa volta l’ennesimo femminicidio, quello di Danjela che aveva 29 anni, ci tocca da vicino. Nella nostra regione, a Savona. Molto è stato fatto per sensibilizzare su questo che resta più che un problema della nostra società, ma […]
Imperia e provincia Politica

Maltempo nell’Imperiese, la Regione stanzia 100 mila euro per lo smaltimento dei rifiuti speciali

Posted on Author Redazione

Centomila euro  per supportare lo smaltimento dei rifiuti speciali delle aziende agricole a seguito del maltempo che sabato notte ha interessato la provincia di Imperia  provocando danni alle colture e serre. Lo ha deciso il Consiglio Regionale nella seduta di ieri  nell’ambito della discussione sull’assestamento di bilancio, su input dell’assessore al Ciclo dei Rifiuti Giacomo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *