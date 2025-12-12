Cronaca Genova In Primo Piano

Sciopero della CGIL, disagi per tutta la giornata. A Genova corteo dalle 9

E’ previsto  per oggi lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro una legge di bilancio ingiusta. In Liguria si terrà una manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti da tutte le province. L’appuntamento è fissato per le ore 9 davanti alla Stazione Marittima da dove muoverà il corteo verso la sede della Prefettura di Genova.Le richieste della Cgil sono chiare: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva.

Alle richieste nazionali si aggiungono in Liguria quelle legate alla sanità dove la presunta riforma voluta dalla Giunta regionale non risolverà alcun problema ma ne creerà di nuovi senza peraltro rispondere al bisogno di salute dei liguri o alle rivendicazioni del personale.

Al termine del corteo si terrà l’intervento conclusivo del Segretario Nazionale Cgil Pino Gesmundo.

Sciopero generale del 12 dicembre 2025, le categorie coinvolte

L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto. Nei settori e comparti tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore.

Trasporto ferroviario: articolazione oraria dello sciopero dalle ore 00.01 del 12/12/2025 alle ore 21 del 12/12/2025. Sono garantite le fasce 6 – 9 e 18 – 21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie.

Trasporto pubblico locale: intera giornata. Di seguito il dettaglio:

AMT SPA SERVIZIO URBANO – GELOSOSBUS SRL – STAC SRL – DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA – AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30

dalle ore 9.30 alle ore 17.00

dalle ore 21.00 a fine servizio

FERROVIA GENOVA /CASELLA – GE

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30

dalle ore 9.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio

AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA AUTOSERVIZI RICITELLI SRL, TDC srl ( Torriglia)

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio.

TPL LINEA S.R.L. – Savona

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 5.00

dalle 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.00 a fine servizio

RT S.P.A – IMPERIA

Personale viaggiante e graduato: dalle ore 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio

ATC ESERCIZIO S.P.A -TROTTA BUS SERVICE SPA (ROMA) – COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio

SERVIZIO SCUOLABUS CON AFFIDAMENTO PUBBLICO: tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico

IL TRASPORTO DISABILI viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%.

Porto: 24 ore

Autotrasporto: 24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore

Marittimi: ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali

Rimorchiatori, ormeggio, battellaggio e pilotaggio: intero turno

Vigili del Fuoco: sciopero di 4 ore

Settore commercio, turismo, servizi: intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90

Intera giornata o turno di lavoro per i settori delle telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste, fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90.

Banche e settore assicurativo intera giornata, edili, metalmeccanici 8 ore di sciopero

Enti pubblici, sanità pubblica e privata, scuola intera giornata (fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90)

Scuola pubblica e privata, università, ricerca, Accademia Liguria, Conservatorio ecc. intera giornata

Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.

