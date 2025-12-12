Savona, Capodanno in Piazza Sisto IV: dalle 22 il via alla festa

“Anche la Darsena sarà coinvolta nel Grande Capodanno di Savona, grazie a un maxischermo che

sarà installato in piazza Calabresi e che trasmetterà per intero lo spettacolo che andrà in scena in

piazza del Comune, con al centro l’esibizione delle Vibrazioni”. Lo annuncia il vicesindaco e

assessore agli Eventi Elisa Di Padova, che prosegue: “Il maxischermo sarà installato spalle all’area

giochi, in modo che la scalinata che si trova all’altro lato della piazza costituisca un naturale

anfiteatro per chi voglia assistere allo spettacolo”.

Gli spettatori potranno così seguire le parti che vorranno dell’evento, ma anche frequentare la

Darsena e i suoi locali.

Come gli altri anni dalle 18 di mercoledì 31 sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle due

grandi aree di sosta di piazza del Popolo e di via Piave, ora gestite da Tpl, con i parcheggi che

avranno le sbarre alzate fino alle 24 del giorno successivo, 1 gennaio.

L’accesso a piazza Sisto IV, la piazza del Comune, dove il palco sarà sistemato spalle a via

Manzoni, sarà consentito dalle ore 21 con tre ingressi: corso Italia lato mare, corso Italia lato monte

e via Astengo. Maxischermi permetteranno una buona visione da ogni parte.

Il programma artistico, noto da tempo nelle linee principali, ma ancora suscettibile di novità,

prevede tre parti: un inizio alle ore 22, una parte centrale con l’esibizione delle Vibrazioni e il rito

degli auguri, e un finale in crescendo con i ritmi più scatenati. Molto atteso l’arrivo a Savona de Le

Vibrazioni, una delle band più iconiche e longeve del panorama musicale italiano.

La serata sarà presentata come sempre da Luca Galtieri, volto storico di Striscia la Notizia. I dj

saranno Rudy Mas e Fabietto Cataneo, tra gli altri artisti che si esibiranno le 4Calamano e

Marco Anelli, musicista e autore, ma potranno esserci anche sorprese dell’ultima ora.

Il Grande Capodanno, realizzato dall’agenzia Eccoci con la direzione artistica di Marco Dottore, si

deve al Comune di Savona in collaborazione con l’Agenzia Regionale “In Liguria”: il progetto per

il Grande Capodanno di Savona è infatti stato selezionato come meritevole di supporto da parte di

Agenzia In Liguria tra quelle amministrazioni comunali della Liguria interessate ad organizzare sul

proprio territorio un evento musicale di alto livello e visibilità.

L’organizzazione è curata da Daniele Guatti e Mauro Gabetta, la consulenza artistica è della

compagnia Nati da un Sogno, la regia video di Massimo Fornasier e i maxischermi di Fulvio

Cerulli.

Hanno contribuito alla realizzazione del Grande Capodanno Vado Gateway, BCC Pianfei e Rocca

De' Baldi, Transmare, Enel.

