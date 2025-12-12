Rapallo, 27 finisce fuori strada con l’auto: grave al San Martino

Un’ auto guidata da un uomo è finita fuori strada precipitando nella fascia sottostante: è accaduto a Rapallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi medici. La vittima, un ragazzo di 27 anni è stato trasferito in codice rosso al San Martino di Genova.
Albissola, tamponamento tra motociclette: un codice giallo
Albissola. Disagi alla viabilità nella mattinata di oggi per un incidente stradale che ha coinvolto due motociclette sulla Via Aurelia. All’origine dell’impatto tra i due mezzi sembra ci sia il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Una delle due motociclette si è improvvisamente arrestata per consentire l’attraversamento di pedoni venendo tamponata dall’altra motocicletta che arrivava […]
Loano, ombrellone di una pizzeria a fuoco: incendio doloso
Intervento dei vigili del fuoco per un ombrellone di una pizzeria andato a fuoco. Il rogo è stato spento velocemente senza problemi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini del caso. La natura dell’incendio è dolosa. Fortunatamente non si segnalano feriti o vittime. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Chiavari, con la tecnica del finto abbraccio rubavano Rolex: arrestate due persone
Nei giorni scorsi, sono state eseguite, all’esito di attività di indagine del Commissariato di Chiavari, due misure cautelari in carcere, emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due 29enni rumeni, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furti con destrezza, […]