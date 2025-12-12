E’salpata verso La Spezia la Sea Watch 5, la nave Ong che nei giorni scorsi ha salvato 34 persone, tra cui 10 minori nel Mediterraneo al largo della Tunisia. Non è ancora stata resa nota la data di attracco a La Spezia.
Alassio, tenta di rubare una borsa ma il proprietario lo insegue: arrestato 25 enne libico
Un 25enne di origine libica, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di rapina. Approfittando di un momento di distrazione di un 44enne che aveva appoggiato il proprio borsone – contenente denaro, documenti ed effetti personali – sulla sella del motorino, il […]
A26, riaperta la carreggiata nord in località Broglio a Rossiglione
Il comune di Rossiglione ha fatto sapere che è stato riaperto il tratto della A26 chiuso in direzione nord a causa di una frana in località Broglio. “Nel tardo pomeriggio di ieri il pool tecnico della concessionaria ha accompagnato il Sindaco ai piedi del rovinoso movimento franoso che, la sera dell’alluvione, si è abbattuto in […]
Assegnati gli interventi di sanificazione per ASL 1 e ASL 2
Aggiudicati a due aziende (una di Regio Emilia e l’altra di Brescia) dopo bando di gara regionalegli interventi di sanificazione e pulizia dei locali delle Asl 1 (Imperiese) e 2 (Savonese). L’ammontare contrattuale è di 19,9 milioni di euro (IVA inclusa) e comprende le attività di: – Pulizia e Sanificazione degli ambienti, degli arredi e […]