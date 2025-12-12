Posted on

Aggiudicati a due aziende (una di Regio Emilia e l’altra di Brescia) dopo bando di gara regionalegli interventi di sanificazione e pulizia dei locali delle Asl 1 (Imperiese) e 2 (Savonese). L’ammontare contrattuale è di 19,9 milioni di euro (IVA inclusa) e comprende le attività di: – Pulizia e Sanificazione degli ambienti, degli arredi e […]