Genova Politica

Riforma sanità regionale una scelta centralista che rischia di depotenziare i Comuni e l’integrazione sociosanitaria

Posted on Author Redazione Comment(0)

Ieri in Regione è stata approvata la riforma della sanità, non senza tensioni e proteste. Alcuni segnali di dissenso
erano già arrivati nelle settimane precedenti e numerosi amministratori locali avevano evidenziato alcune
criticità: il forte accentramento dei servizi amministrativi a livello centrale con la creazione dell’ATS, l’Azienda
Tutela Salute; il mancato coinvolgimento dei Comuni nella stesura del testo; la necessità che i Comuni possano
partecipare concretamente alla gestione sociosanitaria; le perplessità sul ruolo e il peso delle singole Asl
all’interno della nuova ATS; e l’efficienza dei presidi ospedalieri.
Dalla stampa ho appreso che l’Assessore Massimo Nicolò ha rassicurato gli amministratori locali: la riforma non
è finalizzata al risparmio, ma ad indirizzare maggiori risorse sul territorio, a beneficio delle strutture periferiche e
dei cittadini.
Rimane però fondamentale riflettere sul ruolo dei Comuni, che restano largamente assenti nella nuova
governance della sanità territoriale. Invece gli enti comunali possono giocare un ruolo decisivo, favorendo
l’integrazione tra attività sanitarie e sociali nel distretto e nelle Case della Comunità, anche grazie alle funzioni
che già esercitano in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture
residenziali e semiresidenziali. Un altro ambito cruciale riguarda la realizzazione delle strutture fisiche che
ospiteranno Case e Ospedali di Comunità.
Ai Comuni non è affidata l’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ma un sindaco non può ignorare la
salute e la protezione sociale dei cittadini. La velocità con cui questa riforma è stata portata avanti ha reso
evidente quanto sia necessario sostenere gli enti locali: non possiamo permettere che perdano fondi o funzioni
importanti. Bisogna garantire loro personale e strumenti per svolgere appieno il ruolo per cui sono stati istituiti.
In una riforma sociosanitaria non possono esistere dubbi: serve un’unica organizzazione chiara, efficace, che
integri sociale e sanitario senza depotenziare i Comuni.
Abbiamo già avanzato proposte di rilancio della riforma, con l’obiettivo che diventi un elemento di forza per
l’integrazione tra sociale e sanitario. La nostra attività continuerà, per monitorare costantemente che le funzioni
sociosanitarie non vengano toccate o lese e per supportare i Comuni, grandi e piccoli, affinché possano
garantire ai cittadini i servizi essenziali.
Confermo quindi che i Comuni devono restare protagonisti della governance territoriale della sanità. Sarebbe
un’occasione persa non riuscire a integrare efficacemente il mondo sociale e sanitario, e terremo questa priorità
costantemente nella nostra agenda: la salute dei cittadini e la capacità dei Comuni di garantire protezione
sociale restano questioni irrinunciabili.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Politica

Debiti delle comunità montane. Interviene la Regione

Posted on Author Redazione

Genova. Ad oltre sei anni dalla soppressione, le Comunità Montane continuano a sopravvivere, quantomeno per quanto riguarda i debiti, che anzi, in mancanza di correttivi, rischiano di aumentare. E questo nonostante siano sottoposte da sei anni alle cure dei commissari liquidatori. I problemi riguardano alcuni mutui piuttosto pesanti che non è stato possibile trasferire ad […]
Attualità Genova

Regione Liguria, stanziati altri 4,6 milioni di euro per chi investe nell’economia circolare

Posted on Author Redazione

Altri 4,6 milioni di euro per coprire tutte le domande ammissibili presentate dalle imprese che hanno aderito alla quarta edizione del bando ‘Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell’attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare’, a valere sull’azione 2.6.1 del Pr Fesr 2021-2027. Il bando ha come obiettivo quello di […]
Cronaca Genova

Genova, recuperata l’auto di servizio precipitata in mare venerdì notte all’aeroporto

Posted on Author Redazione

È stata recuperata ieri pomeriggio dai sommozzatori l’auto di servizio con cui Sergei Robbiano è precipitato in mare dalla pista 10 dell’aeroporto di Genova venerdì notte durante un servizio di controllo della pista. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la vicenda. Alla base del tragico incidente un possibile malore, la salma verrà […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *