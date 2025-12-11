Riforma sanità regionale una scelta centralista che rischia di depotenziare i Comuni e l’integrazione sociosanitaria

Ieri in Regione è stata approvata la riforma della sanità, non senza tensioni e proteste. Alcuni segnali di dissenso

erano già arrivati nelle settimane precedenti e numerosi amministratori locali avevano evidenziato alcune

criticità: il forte accentramento dei servizi amministrativi a livello centrale con la creazione dell’ATS, l’Azienda

Tutela Salute; il mancato coinvolgimento dei Comuni nella stesura del testo; la necessità che i Comuni possano

partecipare concretamente alla gestione sociosanitaria; le perplessità sul ruolo e il peso delle singole Asl

all’interno della nuova ATS; e l’efficienza dei presidi ospedalieri.

Dalla stampa ho appreso che l’Assessore Massimo Nicolò ha rassicurato gli amministratori locali: la riforma non

è finalizzata al risparmio, ma ad indirizzare maggiori risorse sul territorio, a beneficio delle strutture periferiche e

dei cittadini.

Rimane però fondamentale riflettere sul ruolo dei Comuni, che restano largamente assenti nella nuova

governance della sanità territoriale. Invece gli enti comunali possono giocare un ruolo decisivo, favorendo

l’integrazione tra attività sanitarie e sociali nel distretto e nelle Case della Comunità, anche grazie alle funzioni

che già esercitano in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture

residenziali e semiresidenziali. Un altro ambito cruciale riguarda la realizzazione delle strutture fisiche che

ospiteranno Case e Ospedali di Comunità.

Ai Comuni non è affidata l’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ma un sindaco non può ignorare la

salute e la protezione sociale dei cittadini. La velocità con cui questa riforma è stata portata avanti ha reso

evidente quanto sia necessario sostenere gli enti locali: non possiamo permettere che perdano fondi o funzioni

importanti. Bisogna garantire loro personale e strumenti per svolgere appieno il ruolo per cui sono stati istituiti.

In una riforma sociosanitaria non possono esistere dubbi: serve un’unica organizzazione chiara, efficace, che

integri sociale e sanitario senza depotenziare i Comuni.

Abbiamo già avanzato proposte di rilancio della riforma, con l’obiettivo che diventi un elemento di forza per

l’integrazione tra sociale e sanitario. La nostra attività continuerà, per monitorare costantemente che le funzioni

sociosanitarie non vengano toccate o lese e per supportare i Comuni, grandi e piccoli, affinché possano

garantire ai cittadini i servizi essenziali.

Confermo quindi che i Comuni devono restare protagonisti della governance territoriale della sanità. Sarebbe

un’occasione persa non riuscire a integrare efficacemente il mondo sociale e sanitario, e terremo questa priorità

costantemente nella nostra agenda: la salute dei cittadini e la capacità dei Comuni di garantire protezione

sociale restano questioni irrinunciabili.

Informazioni sull'autore del post