La Spezia, Il Gran Galà dello Sport torna a celebrare gli atleti spezzini

Venerdì 12 dicembre il Teatro Civico ospiterà la quarta edizione del “Gran Galà dello Sport”, la cerimonia di premiazione degli atleti spezzini che anche quest’anno si sono contraddistinti per la loro performance sportiva.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La nostra città riconosce il valore fondamentale dello sport e si impegna a sostenerne la diffusione, sia attraverso il miglioramento delle strutture già presenti, sia valorizzando atleti e società che ogni giorno si dedicano con professionalità alla crescita dei talenti. I loro risultati, spesso eccellenti, contribuiscono a rappresentare con orgoglio La Spezia in ambito nazionale e internazionale.
Il Gran Galà dello Sport vuole essere un momento di celebrazione del loro impegno, della passione e della costanza che caratterizzano il lavoro di tanti sportivi del nostro territorio, con l’auspicio che sempre più giovani si avvicinino alla pratica sportiva e ai valori positivi che essa trasmette”.

In linea con l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nella valorizzazione dello sport quale strumento essenziale per accrescere il benessere sociale, fisico e psicologico dei cittadini, il Gran Galà sarà un’occasione per premiare tutti coloro che, ogni giorno, si dedicano alla diffusione della pratica sportiva e agli atleti che si sono distinti per risultati rilevanti nell’annata in corso o che hanno portato negli anni l’immagine dello sport spezzino ad alti livelli.

L’individuazione degli sportivi, delle associazioni e degli enti da premiare si baserà sui risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale e regionale nelle competizioni individuali o a squadre. Saranno considerate anche le convocazioni nelle rappresentative nazionali, oltre che l’impegno di organizzazioni e atleti nella diffusione dello sport per i cittadini con bisogni diversi. Infine non mancherà il riconoscimento dei meriti delle società e degli atleti che in passato si sono distinti nell’attività sportiva locale.

