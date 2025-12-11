Calcio, trasferta di Palermo vietata ai tifosi della Sampdoria

Il Casms – il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive – ha decisodi vietare la vendita dei biglietti del settore ospiti del “Barbera” per i residenti in Liguria. La decisione verrà ratificata in giornata dal Questore di Palermo.
