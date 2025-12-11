4 nuove pietre saranno installate a La Spezia alla memoria delle vittime del nazismo

– Questa mattina la Giunta Peracchini ha deliberato l’installazione di 4 nuove pietre di inciampo in ricordo dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Un provvedimento che si inserisce nel più ampio progetto portato avanti dal Comune della Spezia su proposta dell’associazione ANED della Spezia, che consiste nella posa di Pietre d’Inciampo, ovvero blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone con informazioni essenziali sulla vittima di deportazione, davanti alle loro ultime abitazioni o in altri luoghi significativi.

“Prosegue il percorso di memoria con la posa di quattro nuove Pietre d’Inciampo, dedicate a Persio Oreste Tonelli, Antonio Marcato, Gino Niccolai e Federico Bozzo. L’Amministrazione Comunale della Spezia, insieme ad ANED, rinnova così il proprio impegno nel ricordare le vittime spezzine del nazifascismo e nel preservare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia – afferma il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. – Ogni pietra rappresenta una storia spezzata, un’esistenza segnata dall’orrore, e diventa un richiamo costante a non dimenticare le tragedie, la violenza e l’odio di quegli anni. Un segno concreto di rispetto, consapevolezza e difesa dei diritti umani, contro ogni forma di prevaricazione e violenza.”

“La posa di nuove Pietre d’Inciampo – ha dichiarato l’assessore alla Toponomastica Maria Grazia Frijia – rappresenta un gesto di memoria e responsabilità collettiva. Ogni pietra restituisce dignità a una vita spezzata dalla barbarie nazista e ci ricorda che dietro ai numeri della storia ci sono persone, famiglie, storie uniche. Come amministrazione vogliamo che la città continui a coltivare la memoria attiva, affinché l’orrore della deportazione non venga mai dimenticato e le nuove generazioni possano crescere nella consapevolezza e nel rispetto dei valori democratici.”

Le nuove pietre saranno installate e dedicate alla memoria di: Persio Oreste Tonelli, Antonio Marcato, Gino Niccolai, Federico Bozzo.

Le pietre d’inciampo sono nate da un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare nel tessuto urbano delle città europee la memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Sono dei piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperti di ottone di 10*10*9 cm, cui viene applicata sul lato superiore una targa di ottone su cui sono incisi nome, anno di nascita, data e luogo di deportazione e data di morte del deportato cui la pietra è dedicata

Le pietre d’inciampo sono dei piccoli monumenti che vogliono restituire dignità di essere umano a chi fu ucciso, far riflettere sull’orrore di ciò che avvenne e vigilare perché ciò che è accaduto non si ripeta mai più. A oggi, in numerosi Paesi europei sono state posizionate oltre 56.000 Pietre d’Inciampo, facendone il massimo monumento diffuso sul territorio europeo.

