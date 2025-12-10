Savona Sport

Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Regular Season – 12^ giornata – Il Banco BPM R.N. Savona vince con il Telimar 18 a 13

Il Banco BPM  Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il Telimar, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 12^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2025/2026. 18 a 13 è stato il risultato finale in favore del Savona.
Migliori marcatori dell’incontro con 6 reti Leinweber, 3 reti a testa per Bruni e Figlioli, 2 reti per Occhione ed 1 rete ciascuno per Rocchi, Rizzo, Gullotta e Marini.
Afferma Davide Occhione: “Partita complicata. Devo dire magari c’è stata anche un po’ di stanchezza da parte nostra dopo tutto questo tour de force che affrontiamo da ottobre. Loro hanno giocato molto bene, hanno disputato un’ottima partita con un ottimo ritmo. Nel finale poi siamo venuti fuori noi. L’importante erano i tre punti e continuare così.  Era per noi anche un banco di prova visto che loro giocano una difesa molto chiusa e stretta, ma siamo riusciti ad attaccarla in maniera egregia. Ora testa al Quinto, l’ultima partita per chiudere il 2025”.
Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 13^giornata, l’ultima del Girone di Andata, della Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A 1 in programma nella piscina “Paganuzzi” a Genova, sabato 13 dicembre con l’Iren Genova Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 16,00.
Questo il tabellino della partita.
BANCO BPM  R.N. SAVONA – TELIMAR      18 – 13
Parziali (4 – 4) (5 – 4) (4 – 3) (5 – 2)
TABELLINO
Formazioni
BANCO BPM R.N. SAVONA:  Del Lungo, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 3 (di cui 1 su rigore), Occhione 2, Rizzo 1, Gullotta 1, Bruni 3, Condemi, Guidi, Leinweber 6 (di cui 2 su rigore) ,  Marini 1, Turazzini, Cora, Giotta Lucifero.
Allenatore  Alberto Angelini.
TELIMAR:  Massaro, Mangiante 1, Vucurovic 3, Savejlic 2 (di cui 1 su rigore), Boggiano 2, Alfonso Pozo 2, Giliberti 1, Muscat Melito, Taormina. , Fabiano, Lo Dico 2, Pettonati, Mandalà, Di Bella.
Allenatore  Marco Baldineti.
Arbitri:   Daniele Bianco di Genova e Attilio Paoletti di Roma.

