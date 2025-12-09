Cultura e Spettacoli Genova

Regione celebra le festività con un video dedicato alla magia del Natale made in Liguria

In viaggio con Babbo Natale per scoprire la bellezza delle festività in Liguria, fatte di tradizione e convivialità: è questo il cuore del video pensato da Regione Liguria per portare il suo augurio di buone feste, presentato questo pomeriggio nella sala trasparenza di piazza De Ferrari.

Lo spettatore è invitato ad accompagnare la slitta più famosa del mondo mentre sorvola la Liguria. Si incontrano lavoratori, come pescatori e fornai, ma anche nonni e bambini alle prese con i preparativi delle feste, e poi degli scorci del panorama unico della Regione, tra mare e montagna, insieme a luci natalizie, momenti di convivialità con amici e parenti e l’accoglienza dei tanti turisti che scelgono la Liguria come cornice delle loro vacanze. La voce di Babbo Natale accompagna la narrazione, descrivendo un popolo ligure lontano dagli stereotipi, pieno di calore e capace di una accoglienza semplice ma autentica.

Il video, realizzato da Aw creative studio, sarà diffuso su tutti i canali social della Regione.

“Questo video ci permette di fare un tuffo nel Natale made in Liguria, fatto di calore, tradizioni e senso di comunità – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – . Vediamo una Liguria magica, brillante e accogliente, capace di far sentire a casa chi vive e lavora qui ma anche di conquistare i cuori di chi viene da fuori. Un mezzo di promozione territoriale prezioso, dunque, che dimostra ancora una volta come il nostro territorio sia un luogo da vivere in ogni momento dell’anno. Con questa splendida cartolina, auguriamo un buon Natale a tutti”.

