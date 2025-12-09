Attualità Imperia e provincia

Imperia, Prevenzione truffe agli anziani: completate le attività della Polizia Locale

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Comune di Imperia, tramite la Polizia Locale, ha realizzato una serie di interventi mirati alla tutela della popolazione anziana con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui principali rischi connessi alle truffe e di fornire strumenti utili per prevenirle.

Nel corso del mese di novembre, la Polizia Locale di Imperia ha svolto un’intensa attività di informazione nei principali luoghi di aggregazione frequentati dalla fascia di età più avanzata. Gli agenti sono stati presenti nei pressi degli uffici postali nei primi giorni del mese scorso, in concomitanza con il pagamento delle pensioni e nei mercati cittadini.

Parallelamente, sono stati organizzati incontri informativi presso diverse strutture del territorio, tra cui il Centro Carpe Diem; la Clinica Sant’Anna; la Casa di Riposo Imperia di via Agnesi e la RSA Casa Betlemme.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Primo Maggio, code da Ponente a Levante: autostrade prese d’assalto

Posted on Author Redazione

Il Primo maggio ha portati con sè le consuete code dovute al traffico in arrivo in Riviera. La situazione più critica sulla A6 dove si sono registrati fino a 6 km di coda tra Ceva e Altare nei due sensi di marcia. Tra Savona e Spotorno sono 4 i km di coda, coda tra il […]
Attualità

Regione, dal 16 Giugno via alle domande per ottenere i voucher per i centri estivi

Posted on Author Redazione

Dopo la possibilità di aprire i centri estivi per minori (0-17) a partire dal 1 giugno, in tutta la Liguria, decisa con ordinanza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che recepiva le linee guida della Conferenza delle Regioni, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, la Giunta regionale ha approvato oggi l’erogazione del voucher […]
Albenga Attualità

Albenga, arriva il Maggiordomo di quartiere

Posted on Author Redazione

Arriva ad Albenga il “Maggiordomo di Quartiere”, una figura di prossimità del territorio, in grado di supportare i cittadini nello svolgimento di piccole incombenze quotidiane. L’iniziativa è finanziata con risorse Fondo Sociale Europeo + 2021-2027 e si inserisce tra le misure di innovazione sociale nell’erogazione di servizi di welfare e di prossimità che Regione Liguria […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *