Il settore immobiliare savonese accoglie 11 nuovi agenti qualificati, un successo il corso Fiaip – Futura

Undici nuovi professionisti sono pronti a entrare nel dinamico settore immobiliare della provincia di Savona, arricchendo la comunità con nuove competenze e un approccio rinnovato. La Fiaip Savona ha espresso le più vive congratulazioni a questo gruppo di neodiplomati che ha completato con successo l’impegnativo corso di formazione tenuto in collaborazione con l’ente formativo Futura. «Il raggiungimento di questo traguardo – sottolinea Laura Tiloca, presidente di Fiaip Savona – è stato celebrato non solo come un riconoscimento delle competenze individuali, ma anche come un’iniezione di nuova linfa vitale per un settore chiave dell’economia locale».
La collaborazione con l’ente Futura è stata fondamentale. «Il ruolo dell’agente immobiliare è importante per supportare le famiglie, le imprese e il territorio, contribuendo a rendere più accessibile e trasparente il mercato delle abitazioni», aggiunge Laura Tiloca.
Il percorso formativo, arricchito da lezioni integrative, è stato specificamente progettato per offrire agli studenti una preparazione completa e qualificata, fornendo loro gli strumenti concreti necessari per affrontare un mercato in continua evoluzione e pieno di sfide stimolanti. Il mercato immobiliare odierno offre ampie possibilità di crescita professionale, e Fiaip Savona si impegna a supportare i nuovi colleghi nel loro cammino. Ai neo-abilitati è stato rivolto un caloroso augurio di buon lavoro e un benvenuto ufficiale nella comunità professionale. Ecco i nomi dei nuovi Agenti Immobiliari pronti ad operare sul territorio: Lisa Irvia, Elena Squarotti, Valeria Banfi, Sara Carretto, Vincenza Ciranna, Pier Giorgio Barchi, Alessandro Badano, Alessio Pedrini, Mauro Ferrero, Emanuela Camera, Tiziana Del Buono.
Fiaip Savona ha colto l’occasione per estendere i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito al successo del corso, in particolare l’Ente di formazione FUTURA, l’avvocato Giacomo Rosso, l’avvocato Alessandro Colonna, il dottor Guido Albezzano e l’ingegner Edoardo Tessitore.

