Al Teatro Comunale di Ventimiglia debutta “Io sono Gio”

Dopo quattro anni, grazie alla perseveranza dei due, ai sostenitori e alle figure professionali che hanno scelto di partecipare, questo spettacolo debutterà giovedì 11, al Teatro Comunale di Ventimiglia, “Io sono Gio”, in doppia replica: matinèe per i ragazzi delle Scuole Superiori e Terze Medie; poi alle ore 21:00 il Serale, offerto dal Comune di Ventimiglia alla cittadinanza. “Io sono Gio” è uno spettacolo teatrale, ispirato al romanzo Il Soldato Dimenticato – la vera storia di Giovanni Battista Faraldi – di Claudio Restelli (pubblicato da Leucotea Edizioni – Sanremo) Faraldi fu un giovane di Perallo (Im) che perse la vita durante la Grande Guerra. A lui e a tutti coloro che hanno subito le ingiustizie di una guerra, dedichiamo questa storia. La sua. La nostra per non dimenticare.

Nel cast, con il ruolo di protagonista e Actor Coach, l’attore Gianmaria Martini; ligure da parte di padre e conosciuto nel mondo del Cinema e delle Serie TV. Citando alcune tra le sue esperienze: Race for Glory – Audi vs, Lancia; Roma Blues; Non mi Lasciare; 1992; 1993; Blanca; Non uccidere. Lavora tutt’ora alla sua formazione, guidato dall’attore, regista e Actor Coach, Paolo Antonio Simioni: fondatore del gruppo teatrale di ricerca EUACT – con sede a Genova – e, citando i principali, conosciuto nel ruolo del Dottor Marconi in “Inferno” di Ron Howard; The

Lady Vanishes; Ferrari e doppiatore di Pavel, in “Three the Movie”. Anche Simioni ha dato il suo contributo alla messa in opera di questo spettacolo, supportando Amanda Fagiani (attrice e drammaturga del testo “Io sono Gio”) con consulenze drammaturgiche.

“Io sono Gio” con GIANMARIA MARTINI, AMANDA FAGIANI, SERGIO GIOVANNINI, DANIEL SICCARDI Drammaturgia AMANDA FAGIANI e consulenze drammaturgiche a cura di PAOLO ANTONIO SIMIONI Actor Coaching: GIANMARIA MARTINI Assistenza registica: GIULIA NEMIZ e LORENZO ULGASTRI Scenografia: DELIA COLANINNO Light Designer: PIETRO ZANELLA Costumi e consulenza storica: ASSOCIAZIONE TROIS PIQUETS – Gruppo Storico Reali Carabinieri di Podgora Service Audio e Luci: LORENZO DEVOTO Grafica a cura di SERGIO GIOVANNINI Spettacolo a cura di ACT – ARTICOLAZIONITEATRO Associazione Culturale

