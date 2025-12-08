Genova Genova e provincia In Primo Piano Sport

Serie A e B: risultati e classifiche dopo le partite del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 14° GIORNATA

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Inter-Como 4-0

Verona-Atalanta 3-1

Cremonese-Lecce 2-0

Cagliari-Roma 1-0

Lazio-Bologna 1-1

Napoli-Juventus 2-1

Pisa-Parma 0-1

Udinese-Genoa 1-2

Torino-Milan ore 20.45

CLASSIFICA Napoli 31; Inter 30; Milan 28; Roma 27; Bologna 25; Como 24; Juventus 23; Sassuolo, Cremonese 20; LAzio 19; Udinese 18; Atalanta 16; Torino, Cagliari, Genoa, Parma 14; Lecce 13; Pisa 10; Verona 9; Fiorentina 6

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 15° GIORNATA

Empoli-Palermo 1-3

Sampdoria-Carrarese 3-2

Modena-Catanzaro 1-2

Avellino-Venezia 1-1

Frosinone-Juve Stabia 3-0

Mantova-Reggiana 0-1

Monza- Sud Tirol 1-1

PAdova-Cesena 1-1

Bari-Pescara 1-1

Entella-Spezia 0-0

CLASSIFICA Frosinone, Monza 31; Cesena 27; Venezia, Palermo, Modena 26; Catanzaro 22; Empoli, Reggiana, Avellino 20; Juve Stabia 19; Padova 18; Carrarese, Entella 16; Bari 15; Sud Tirol, Mantova 14; Sampdoria 13; Spezia 12; Pescara 10

 

