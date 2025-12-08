Serie A e B: risultati e classifiche dopo le partite del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 14° GIORNATA
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 3-1
Cremonese-Lecce 2-0
Cagliari-Roma 1-0
Lazio-Bologna 1-1
Napoli-Juventus 2-1
Pisa-Parma 0-1
Udinese-Genoa 1-2
Torino-Milan ore 20.45
CLASSIFICA Napoli 31; Inter 30; Milan 28; Roma 27; Bologna 25; Como 24; Juventus 23; Sassuolo, Cremonese 20; LAzio 19; Udinese 18; Atalanta 16; Torino, Cagliari, Genoa, Parma 14; Lecce 13; Pisa 10; Verona 9; Fiorentina 6
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 15° GIORNATA
Empoli-Palermo 1-3
Sampdoria-Carrarese 3-2
Modena-Catanzaro 1-2
Avellino-Venezia 1-1
Frosinone-Juve Stabia 3-0
Mantova-Reggiana 0-1
Monza- Sud Tirol 1-1
PAdova-Cesena 1-1
Bari-Pescara 1-1
Entella-Spezia 0-0
CLASSIFICA Frosinone, Monza 31; Cesena 27; Venezia, Palermo, Modena 26; Catanzaro 22; Empoli, Reggiana, Avellino 20; Juve Stabia 19; Padova 18; Carrarese, Entella 16; Bari 15; Sud Tirol, Mantova 14; Sampdoria 13; Spezia 12; Pescara 10