PD CHIAVARI. LE CIVICHE ORGOGLIO LIGURIA E VINCE LIGURIA – NOI MODERATI: “VIOLENZA RESTI SEMPRE FUORI DALLA DEMOCRAZIA”

“Piena solidarietà al Pd di Chiavari: la politica non deve vivere di violenza, ma nella partecipazione, nel dialogo e nel rispetto. Difendere questi valori è un dovere comune, soprattutto quando qualcuno tenta di minarli con atti vigliacchi. Chi usa la forza per intimidire si pone fuori dal confronto democratico. Atti vandalici, come quelli subiti dalla sede del Pd di Chiavari, non appartengono alla democrazia e confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine per far piena luce sull’accaduto e individuare rapidamente i responsabili”. 
Così hanno commentato la notizia degli atti vandalici subiti dalla sede del Partito Democratico di Chiavari, Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria con Marco Frascatore e Walter Sorriento e Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati con Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo.

