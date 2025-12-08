Calcio, incrocio pericoloso tra Entella e Spezia

Grande attesa per il derby levantino tra Entella e Spezia in programma allo stadio “Sannazzari” alle 19.30. Il partita è anche uno spareggio salvezza tra due squadre coinvolte nella volata salvezza. All’appuntamento arriva meglio la squadra chiavarese da un punto di vista numerico e della classifica che li vede al momento fuori dalla zona rossa con 15 punti e con un rendimento casalingo da zona play off. Dall’altra parte c’è uno Spezia che resta sempre nelle zone di bassissima classifica malgrado la vittoria nell’altro derby regionale con la Sampdoria. Vittoria che non ha convinto dal punto di vista del gioco ma che è servita a lasciare l’ultimo posto in classifica. Partita pericolosa, dunque, per entrambe le compagini: una sconfitta potrebbe affossare definitivamente lo Spezia mentre una vittoria spezzina trascinerebbe l’Entella nella zona calda. Nell’Entella assente Marconi per squalifica, in dubbio Tiritiello. Tra gli ospiti non ci sarà Sarr, vittima di un altro infortunio ed Esposito non ancora pronto, Nagy è in dubbio causa influenza.

ENTELLA (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Moretti; Bariti, Benali, Della Vecchia, Di Mario; Guiu, Fumagalli; Debenedetti. All. Chiappella

SPEZIA (4-4-2): Mascardi; Candela, Mateju, Wisniewski, Beruatto; Kouda, Bandinelli, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Artistico. All. Donadoni

