Calcio, il Genoa oggi in campo a Udine per dare continuità all’ottimo mese di novembre

E’ stato un mese di novembre estremamente positivo per il Genoa. L’arrivo di Daniele De Rossi ha dato la scossa giusta per invertire una rotta che si stava facendo pericolosa e senza ritorno per il Grifone. Con il tecnico ex Roma, il Genoa ha ottenuto 2 pareggi e una vittoria con 5 punti totali che hanno traghettato la squadra provvisoriamente fuori dalla zona retrocessione. La trasferta allo stadio “Friuli” in programma oggi non è delle più agevoli contro i bianconeri che in casa tanno costruendo il loro consueto campionato fatto di concretezza e risultati. L’Udinese in casa non brilla particolarmente, solo 8 dei 18 punti ottenuti sono stati conquistati davanti ai propri tifosi. La squadra di Runjaic è reduce dalla sconfitta netta subìta alla “Dacia Arena” dal Bologna e ha perso 2 delle ultime 3 gare. Udinese al completo, Genoa senza Messias e Cornet. Fischio d’inizio alle 18.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

I PRECEDENTI

Vittorie Udinese: 15 (ultima nel novembre 2020, 2-0)

Pareggi : 9

Vittorie Genoa : 7 (ultima nel dicembre 2024, 0-2)

