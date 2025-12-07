Economia Genova

Volotea inaugura il collegamento Genova-Madrid e rilancia la propria offerta per il 2026

Posted on Author Redazione Comment(0)
Si accorciano le distanze tra Genova e Madrid: è decollato oggi il primo volo Volotea che collega il capoluogo ligure con la capitale spagnola. Il collegamento, operato in esclusiva ogni lunedì e venerdì, rappresenta una novità per la stagione invernale e apre a nuove opportunità per il turismo internazionale, favorendo flussi turistici incoming verso la Liguria e offrendo al tempo stesso nuove occasioni di viaggio per chi parte dal nord-ovest italiano.
Con l’avvio della nuova rotta verso Madrid, salgono a 4 le destinazioni raggiungibili con Volotea dal Cristoforo Colombo: 2 in Italia (Napoli e Olbia), 1 in Francia (Parigi Orly) e, da oggi, 1 in Spagna (Madrid). E guardando al 2026, Volotea si prepara a scendere in pista a Genova con un’offerta in forte crescita: il vettore ha previsto oltre 162.000 posti in vendita, registrando un +44% rispetto al 2025, e quasi 1.000 voli, in aumento rispetto ai 648 operati quest’anno.
“Il nuovo collegamento diretto tra Genova e Madrid risponde concretamente alla domanda di maggiore connettività internazionale da e per la Liguria – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Con due frequenze settimanali, questa nuova rotta semplifica gli spostamenti tra due città ricche di attrattive culturali e turistiche, offrendo nuove opportunità sia per il traffico leisure sia per quello business. Siamo davvero orgogliosi di annunciare anche un 2026 di forte crescita qui a Genova, con quasi 1.000 voli e oltre 162.000 posti in vendita”.
“La partenza del collegamento bisettimanale diretto per Madrid è un ulteriore tassello nel percorso crescita del Cristoforo Colombo” ha dichiarato Francesco D’Amico – Direttore Generale Aeroporto di Genova. “Con il ritorno di questa destinazione aggiungiamo un’ulteriore capitale europea al numero delle destinazioni servite, ora 23 e una nuova direttrice sul mercato spagnolo, tra i più apprezzati dai viaggiatori liguri. Inoltre, il rafforzamento della relazione con Volotea, vettore storicamente presente a Genova che ha ripreso a investire sulla nostra città aumentando significativamente la propria offerta, rappresenta un segnale di fiducia nelle potenzialità del nostro aeroporto che, come è noto, sta portando avanti un grande piano di rinnovamento sia nelle infrastrutture a terra sia a livello di collegamenti nazionali e internazionali”.
Soddisfazione dei passeggeri e puntualità: i numeri di Genova
Nel corso del 2025, Volotea ha ottenuto a Genova risultati eccellenti in termini di soddisfazione dei passeggeri e qualità operativa. Secondo i dati più recenti, la compagnia ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS), l’indicatore per misurare la soddisfazione dei clienti, di 56,6, che sale a 64 punti tra i clienti Megavolotea. Il tasso di raccomandazione è del 93,3%, mentre dal punto di vista operativo si segnalano un completion factor, la percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato, del 99% e una puntualità (OTP15) dell’82,3%, in aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2024. Dati che confermano la solidità e l’affidabilità dell’offerta Volotea sul territorio ligure.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, auto contro moto in Via Perlasca: soccorsi mobilitati

Posted on Author Redazione

Grave incidente nel quartiere Campi dove un’auto è entrata in collisione con una moto. Sul posto i soccorsi medici, la Municipale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Il bilancio è di una persona trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. […]
Attualità Genova

Genova, 2500 in piazza contro il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia

Posted on Author Redazione

Manifestazione contro il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia nel quartiere genovese di Sampierdarena. I 2500 partecipanti si sono dati appuntamento alla Radura della Memoria, bloccando via Fillak,una delegazione dopo la manifestazione è stata ricevuta dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi. Lunedì è prevista l’assemblea pubblica nella Casa di Quartiere di Certosa (via Certosa 13D), organizzata dal Comune […]
Attualità Genova

Genova, Coronavirus: chiude l’hub vaccinale alla Sala Chiamata del Porto

Posted on Author Redazione

Dopo 18 mesi e oltre 150.000 vaccinazioni la Sala Chiamata del Porto ritorna alle attività ricreative e sociali della CULMV, Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini. La sede era stata concessa ad Asl3 nel mese di agosto 2021 in piena pandemia dal Console Antonio Benvenuti, in comodato d’uso gratuito, dopo il trasferimento dal centro […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *