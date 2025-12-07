Vado Ligure, assunzioni Vado Gateway: confermato sciopero del 15 dicembre

Confermato lo sciopero del porto di Savona e Vado di 24 ore dalle 7.00 di lunedì 15 dicembre alle 7.00 di martedì 16.

“I temi alla base dello Sciopero, l’operatività, la gestione e le ricadute sulla qualità della vita lavorativa e privata delle Lavoratrici e dei Lavoratori non sono stati risolti, né si sono riscontrati impegni concreti in tal senso; il terminalista Vado Gateway S.p.A. ha confermato l’intenzione di avvalersi di contratti part time a tempo determinato che incidono negativamente su occupazione, salari, modello di lavoro, sicurezza. L’Autorità di Sistema Portuale, ha formulato la richiesta di poter fare ulteriori approfondimenti – spiegano dalla Filt Cgil – Vado Gateway spa si è dichiarata disponibile ad un ulteriore confronto fermo restando che i lavoratori assunti con contratto precario avrebbero continuato a lavorare part time, mentre, in anticipo su un eventuale tavolo e a prescindere dalle tempistiche, confermava comunque l’intenzione irrevocabile di stipulare ulteriori contratti precari; un’apertura a una discussione a senso unico che rimarca il comportamento di Vado Gateway spa nei confronti delle parti sociali, dei lavoratori e del territorio”.

“In merito alle problematiche organizzative sulla gestione del lavoro, dei riposi settimanali e delle ferie, l’azienda non ha dato alcuna garanzia se non, proprio come sul tema dei part time, di essere disponibile a futuri confronti. Le ‘disponibilità’ dell’azienda avevano come richiesta categorica, l’immediata sospensione dello sciopero del 15 dicembre nonostante fosse possibile un primo incontro, prima dello Sciopero, per fare le valutazioni opportune e constatare i reciproci intenti – proseguono dal sindacato – In relazione alle posizioni, e alle richieste, di Vado Gateway spa e in mancanza di impegni concreti, la FILT CGIL di Savona ha ritenuto non sussistessero gli elementi per sospendere lo Sciopero che pertanto viene confermato, per 24 ore, il giorno 15 dicembre”.

“La società opera nel pieno rispetto della normativa sul lavoro portuale, che prevede l’assunzione attraverso contratti part time fino a un massimo del 20% del totale della forza lavoro – veniva spiegato da Vado Gateway evidenziando come questa forma di assunzione “non costituisca una forma atipica di lavoro nel modello portuale”. Anzi, si legge nella nota, questa è già stata utilizzata “all’interno del terminal di Vado Ligure negli anni scorsi” ma anche “in altre società terminalistiche sul territorio nazionale”.

“In merito alla supposta ricerca di maggiore flessibilità a cui le due sigle sindacali fanno riferimento – continuano – Vado Gateway informa che la scelta di assumere in questa fase del percorso di crescita dei terminal lavoratrici e lavoratori part time nasce non dalla necessità di far fronte a picchi di lavoro, bensì di operare nuovi servizi marittimi settimanali recentemente attivati dalle compagnie tra il venerdì e il martedì – la società, inoltre, sottolinea come – nell’ambito dell’incremento sia dei volumi sia di livelli occupazionali, in questa fase il part time costituisca la tipologia contrattuale più efficace per rispondere a una maggiore concentrazione del lavoro in una parte della settimana”.

“Qualora i volumi dovessero crescere ulteriormente anche negli altri giorni”, e quindi nella conseguente “ricerca di personale da assumere a tempo indeterminato” la società Vado Gateway nella sua comunicazione afferma che “continuerà a dare priorità al personale assunto con contratti a tempo determinato o part time, come peraltro già avvenuto in altre occasioni in questi ultimi anni”.

“A riguardo, la società comunica di aver assunto a tempo indeterminato nel biennio 2024 – 2025 107 colleghi tutti in precedenza impiegati con contratti a tempo determinato, a dimostrazione dell’attenzione che da sempre caratterizza l’operato di Vado Gateway nella valorizzazione delle risorse umane” avevano chiosato da Vado Gateway.

