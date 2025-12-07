Pallanuoto, la R.N. Savona batte in trasferta il Posillipo

Posted on

Quiliano. Sta per nascere una nuova realtà calcistica che ripartirà dalla Prima Categoria per puntare in alto. Quiliano e Valleggia hanno, infatti, ufficializzato la fusione. La società sarà presieduta da Rodolfo Fersini, vice-presidenti saranno Mirco Miino ed Ennio Scappatura La denominazione provvisoria del nuovo club sarà Quiliano – Valleggia. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's […]