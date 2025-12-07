Savona Sport

Pallanuoto, la R.N. Savona batte in trasferta il Posillipo

Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, questo pomeriggio, con la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo, nella piscina “Scandone” a Napoli, l’incontro valevole per l’11^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.
15 a 6 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno letteralmente dominato la partita.
I marcatore savonesi dell’incontro sono stati Leinweber con 5 reti, Figlioli e Occhione con 3 reti ciascuno,Rizzo con 2 reti e 1 rete a testa per Guidi e Gullotta. Da segnalare l’esordio con la calottina biancorossa di Emanuele Marini, guarito dall’infortunio.
Il prossimo impegno del Banco BPM R.N. Savona sarà ancora in Campionato, mercoledì 10 dicembre, con la 12^ giornata della Regular Season nella piscina “Zanelli”di Savona. I biancorossi affronteranno i palermitani del Telimar. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 14,30.
Questo il tabellino della partita.
RANIERI IMP. C.N. POSILLIPO – BANCO BPM R.N. SAVONA 6 – 15
Parziali (2 – 3) (0 – 5) (2 – 3) (2 – 4)
TABELLINO
Formazioni
RANIERI IMP. C.N. POSILLIPO: Izzo, Parrella, Nagy, Radovic 1, Mattiello 1, Aiello, Renzuto Iodice, Cuccovillo 1 (su rigore), Serino, Bertoli, De Florio 1, Rocchino 1, Spinelli, Valle, Santoro.
Allenatore Giuseppe Porzio.
BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 3, Occhione 3, Rizzo 2 (di cui 1 su rigore) , Gullotta 1, Bruni, Condemi, Guidi 1, Leienweber 5 (di cui 2 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Marini.
Allenatore Alberto Angelini.
Arbitri: Riccardo D’Antoni di Siracusa e Fabio Ricciotti di Roma.
Delegato Fin: Patrizia Zappatore di Taranto.
Superiorità numeriche:
RAINERI IMP. C.N. POSILLIPO: 4 / 19 + 1 rigore realizzato.
BANCO BPM R.N. SAVONA: 5 / 11 + 3 rigori realizzati.
Note:
Spettatori: 200 circa.
Usciti per 3 falli: a 2’21” dalla fine del 3° tempo Cora (Savona); a 1’14” dalla fine del 3° tempo Mattiello (Posillipo); a 7’21” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 4’04” dalla fine del 4° tempo Marini (Savona); a 3’52” dalla fine del 4° tempo Parrella (Posillipo); a 0’49” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona).
Nel Posillipo in porta Spinelli dal 2° tempo.
