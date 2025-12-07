Il Meeting di Savona approda in fascia Bronze

Il Meeting internazionale Città di Savona sale di livello. La 15esima edizione della manifestazione, prevista per mercoledì 20 maggio 2026, rientrerà infatti nella fascia Bronze del World Athletics Tour: un gradino più in alto rispetto alla categoria Challenger degli ultimi anni, garantendo dunque una maggiore score (60 punti al vincitore anziché 40, solo per fare un esempio) per il ranking mondiale ai primi otto atleti classificati. Un salto di qualità meritato per un meeting che da oltre un quarto di secolo sposta l’asticella sempre più in alto, costantemente oltre gli 82.500 punti complessivi nelle ultime quattro edizioni con il picco da 83.349 del 2024 nonostante una giornata piovosa. A Savona, con la regia organizzativa di Marco Mura, il cuore dell’atletica batte forte dal 2000: la Fontanassa approdò sulla scena internazionale con il Grand Prix Lanci, dodici edizioni punteggiate dai primati nel lancio del martello femminile. Nel 2001 Silvia Salis (oggi sindaca di Genova) realizzò il record italiano Under 18: due anni più tardi la cubana Yipsi Moreno scagliò l’attrezzo a 75,14 metri, record continentale delle Americhe e miglior prestazione mondiale 2003. Dai lanci al meeting alla memoria di Giulio Ottolia: debutto nel 2012 e un crescendo rossiniano che ha applaudito dal 2016 al 2025 ben quattordici nuovi record italiani (Assoluti o giovanili) ma anche un primato del mondo a livello Under 20, firmato con 8,36 da Mattia Furlani nel salto in lungo nel 2024. Il meeting di Savona è divenuto un richiamo internazionale per gli sprinter, attratti dalle condizioni climatiche e agonistiche eccellenti oltre che dalla qualità organizzativa dell’Atletica Savona. Alla Fontanassa sono caduti i record italiani Assoluti dei 100 metri, sia tra gli uomini (9.95, Marcell Jacobs nel 2021) sia tra le donne (11.12 e poi 11.02, Zaynab Dosso nel 2024), è stato battuto il record sudamericano maschile (Ronal Longa a 9.96 nel 2025) e, tra crono regolari e ventosi, il muro dei 10 secondi nei 100 maschili è stato abbattuto in ben sei occasioni. Cifre non lontane dalla Diamond League, pronte a crescere grazie alla prestigiosa classificazione Bronze.

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, Transmare, Mondo, BCC Pianfei, Wintecare, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.meetingsavona.com.

Foto libere per uso editoriale con obbligo di citazione della fonte. Foto Giancarlo Colombo/Meeting Città di Savona: il tabellone celebra i risultati da record di Marcell Jacobs (primato italiano dei 100m maschili, 2021), Zaynab Dosso (primato italiano dei 100m femminili, 2024), Leonardo Fabbri (primato italiano del getto del peso maschile, 2024) e Ronal Longa (record sudamericano dei 100m uomini, 2025); Mattia Furlani esulta con il pettorale di Savona 2024 dopo il record del mondo Under 20 del lungo (8,36). Foto Pugno/archivio Atletica Savona: Silvia Salis in gara a Savona con la divisa delle Fiamme Azzurre.

