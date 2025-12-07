Genova, sciopero della CGIL il 12 dicembre e corteo

La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per il prossimo 12 dicembre, con manifestazioni in tutta Italia. A Genova è previsto un corteo che partirà dalla Stazione Marittima per concludersi davanti alla Prefettura. La CGIL ha dichiarato di scendere in piazza contro la legge di Bilancio:
“- Servono aumenti veri di salari e pensioni
– Va fermato l’innalzamento dell’età pensionabile
– Bisogna investire su sanità e istruzione, non sul riarmo
– La precarietà va combattuta, non alimentata
– Servono politiche industriali e del terziario all’altezza
– Serve una riforma fiscale equa e progressiva”, fanno sapere dalla CGIL Liguria.