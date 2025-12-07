Genova Politica

Genova, scioperi e cortei dei lavoratori Ex-ILVA: Fim e FIOM ringraziano la città

“Come lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano e metalmeccanici di tutta Genova sappiamo bene che sono stati i giorni difficili per tutti, a partire da noi. Sette giorni di sciopero con blocchi della viabilità, cortei e manifestazioni.Sappiamo di aver creato molti disagi in città e ce ne dispiace. Abbiamo messo alla prova la pazienza di molti. Ma non potevamo fare altrimenti”. Li afferma in una nota  Fim Cisl e Fiom Cgil Genova.
“È stata però una mobilitazione di lotta necessaria, non solo per la difesa di più di mille posti di lavoro ma anche per tutta la città di Genova. Abbiamo strappato un’importante continuità produttiva per lo stabilimento di Cornigliano, almeno fino a febbraio – prosegue la nota -. Cornigliano non chiude e con esso continua a vivere la città e il quartiere. Una mobilitazione che ha visto nuovamente lavoratori italiani e stranieri di molte aziende della città, colleghi in fabbrica vicini di casa, rinunciare a giornate di lavoro per chiedere uniti che l’ex Ilva potesse continuare a lavorare. Una mobilitazione che grazie alla lotta, alla tenacia e all’abnegazione di chi l’ha vissuta e, c’è da ricordarlo, anche con il contributo delle istituzioni locali, ha ottenuto una vittoria, anche a prezzo, lo sappiamo, di pesanti disagi per la cittadinanza. Continueremo a vigilare a difendere l’industria e il lavoro a Genova, come sempre”.

