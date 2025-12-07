Auto incidentate, la Liguria undicesima in Italia con oltre 6.400 veicoli coinvolti in incidenti nel 2024. Genova e Savona le province più colpite

Nel 2024, in Italia si sono registrati complessivamente 317.365 incidenti stradali, per un totale di oltre 207.000 autovetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, la Liguria, con 6.400 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024 è 11° in classifica, dato in aumento del +7,6% rispetto all’anno precedente e al di sopra della media nazionale. È quanto emerge da un’analisi CARFAX, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati ACI-ISTAT[1]. Lo studio accende i riflettori sull’importanza, per chi acquista un’auto usata, di poter accedere a più informazioni sul passato del veicolo.

Guardando nel dettaglio la situazione a livello provinciale, è Genova a registrare il numero più alto di autovetture coinvolte in incidenti stradali, con 3.523 casi nel 2024. Seguono Savona (1.261), Imperia (875) e La Spezia (788).

A completare la classifica troviamo quindi le restanti province liguri, con Imperia e La Spezia che presentano valori più contenuti rispetto al capoluogo, pur registrando comunque un incremento rispetto al 2023. La provincia che registra la crescita maggiore di autovetture coinvolte in incidenti stradali è Savona, con un aumento del +13,2%. Seguono Genova, che mostra un incremento del +7,2%, Imperia con +6,5% e, infine, La Spezia, che registra una crescita del +2,7% rispetto al 2023.

Quasi la metà dei veicoli analizzati sulla piattaforma di CARFAX presenta almeno un fattore di rischio, inteso come un elemento che richiede particolare attenzione da parte dell’acquirente. Tra questi, uno dei problemi più rilevanti sono i danni e gli incidenti, seguiti dalla provenienza dall’estero e da anomalie nel chilometraggio, oltre a utilizzi precedenti come taxi o auto a noleggio. I numeri lo dimostrano: oggi è fondamentale disporre di strumenti affidabili per conoscere lo storico del veicolo al momento dell’acquisto di un’auto usata. Un valido supporto arriva dal report CARFAX, che permette di accedere a informazioni dettagliate sulla storia del veicolo, inclusi eventuali incidenti o danni pregressi che sono stati segnalati alla piattaforma, offrendo maggiore trasparenza e serenità a chi si appresta a salire a bordo.

“Nel nostro database, quasi il 50% delle auto analizzate presenta segnalazioni di danni: un dato che non deve spaventare, ma che sottolinea quanto la trasparenza sia fondamentale. Un’auto incidentata non è necessariamente un’auto da scartare. Può comunque rappresentare una buona occasione, purché venga venduta a un prezzo adeguato e con informazioni chiare a supporto – ha dichiarato Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX. Strumenti come il report CARFAX sono utili non solo per l’utente finale, ma anche per i concessionari, che ogni giorno acquistano numerose auto usate. Disporre di un report sulla storia del veicolo facilita il loro lavoro, migliora l’esperienza d’acquisto e contribuisce a rendere più sicuro e trasparente tutto il settore.”

LIGURIA 2023 2024 Variazione 2023/2024 Genova 3.288 3.523 7,2% Savona 1.114 1.261 13,2% Imperia 822 875 6,5% La Spezia 767 788 2,7% TOTALE REGIONE 5991 6447 7,6%

