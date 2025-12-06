Sestri Levante, rubava nei negozi durante la pausa pranzo: arrestato 50enne

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sestri Levante e della Stazione di Lavagna hanno arrestato un 51enne genovese con l’accusa di furto aggravato. Tramite analisi delle telecamere, pedinamenti e accertamenti, i militari sono riusciti a risalire alle azioni dell’uomo, che tra l’ottobre del 2024 e il gennaio del 2025 avrebbe commesso complessivamente 14 furti presso diversi esercizi commerciali, tra i quali negozi di ottica, di abbigliamento, di alimenti per animali, forni, pizzerie, farmacie e un fruttivendolo, situati tra Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogorno e Lavagna.

Secondo quanto ricostruito, il 51enne, approfittando della pausa pranzo del personale dei negozi, oppure poco dopo l’orario di chiusura dell’esercizio commerciale, si sarebbe introdotto all’interno dei locali forzando l’ingresso e rubando il denaro custodito nei registratori di cassa. In totale, avrebbe sottratto una cifra intorno agli 8mila euro.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico

Informazioni sull'autore del post