Cronaca Genova e provincia

Sestri Levante, rubava nei negozi durante la pausa pranzo: arrestato 50enne

Posted on Author Redazione Comment(0)

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sestri Levante e della Stazione di Lavagna hanno arrestato un 51enne genovese con l’accusa di furto aggravato. Tramite analisi delle telecamere, pedinamenti e accertamenti, i militari sono riusciti a risalire alle azioni dell’uomo, che tra l’ottobre del 2024 e il gennaio del 2025 avrebbe commesso complessivamente 14 furti presso diversi esercizi commerciali, tra i quali negozi di ottica, di abbigliamento, di alimenti per animali, forni, pizzerie, farmacie e un fruttivendolo, situati tra Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogorno e Lavagna.

Secondo quanto ricostruito, il 51enne, approfittando della pausa pranzo del personale dei negozi, oppure poco dopo l’orario di chiusura dell’esercizio commerciale, si sarebbe introdotto all’interno dei locali forzando l’ingresso e rubando il denaro custodito nei registratori di cassa. In totale, avrebbe sottratto una cifra intorno agli 8mila euro.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano Urbe

Urbe, sit-in di protesta contro la chiusura dello sportello Carige

Posted on Author Redazione

Domani, in Consiglio Regionale verrà votata una mozione unanime contro la chiusura degli sportelli Carige nei piccoli comuni La decisione di chiudere i piccoli sportelli di Carige nei piccoli centri, ha provocato la reazione delle amministrazioni comunali in difesa di questo servizio, in assenza del quale crescerebbero i disagi per la cittadinanza. Domani, in Consiglio […]
Cronaca In Primo Piano

Meteo, allerta gialla per temporali prolungata fino alle 17

Posted on Author Redazione

Allerta meteo gialla per temporali: chiusura confermata alle 15.00 sul levante (zona C); allerta prolungata fino alle 17 su centro e versanti padani (zone B, D, E). Nelle ultime ore precipitazioni anche temporalesche hanno interessato e stanno interessando le zone interne del savonese e la parte occidentale della provincia di Genova; deboli precipitazioni sparse si […]
Cronaca Genova e provincia In Primo Piano

A12, Lavagna, maxi tamponamento: 6 feriti

Posted on Author Redazione

E’ di 6 feriti il bilancio del maxi tamponamento avvenuto sulla A12 all’altezza di Lavagna con tre auto coinvolte. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada intervenuta sul posto insieme ai soccorsi medici che hanno estratto una persona dalle lamiere, trasportata in codice rosso all’ospedale di Lavagna. Diversi i km di coda. Informazioni sull'autore […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *