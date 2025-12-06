Savona, Duomo gremito per l’ultimo saluto a Pervinca Tiranini

Duomo gremito a Savona per il funerale di Pervinca Tiranini ristoratrice e imprenditrice nel settore dell’ospitalità mancata lo scorso 24 novembre in Ecuador durante un’immersione a 66 anni. Tanti amici, conoscenti, colleghi erano presenti alle esequie per salutare una persona molto conosciuta in città e non solo. A celebrare il rito funebre è stato Don Angelo Magnano che ha ricordato la sua figura e il suo impegno per la città di Savona, “La sua è stata una vita di gioia e di speranza, ha saputo riconoscere il Signore dentro la sua vita”, ha detto lil sacerdote nell’omelia. Il funerale è stato aperto tra le note di “His eye is on the sparrow” e si è concluso con il brano “Precious Lord Take my hand”.

Savona, morta durante un’immersione Pervinca Tiranini

