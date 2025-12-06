S.Stefano d’Aveto ritrovato l’uomo di 48 anni scomparso ieri sera

Posted on

Savona. Sciopero dei treni questa mattina a Savona: alcuni pendolari in viaggio nel tratto tra Genova e Ventimiglia hanno protestato per lo sciopero che ha costretto l‘Intercity, regolarmente partito da Genova Principe alle 8,56, a fermarsi alla stazione di Savona. Il treno è stato cancellato: passeggeri e pendolari ovviamente inferociti per il disservizio. Informazioni sull'autore […]