S.Stefano d’Aveto ritrovato l’uomo di 48 anni scomparso ieri sera

E’ stato ritrovato l’uomo di 48 anni che si era perduto ieri sera sull’appennino fra Emilia-Romagna e Liguria. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi di Santo Stefano d’Aveto in discrete condizioni fisiche. E’ stato affidato ai soccorsi.
Carabiniere si infortuna durante un servizio a Loano
LOANO. Un Carabiniere quarantenne che presta servizio a Loano è rimasto vittima di un infortunio nella notte di mercoledi. Il militare stava inseguendo uno spacciatore nella zona della stazione ferroviaria loanese quando è caduto rovinosamente a terra procurandosi la frattura ad un polso, quella a due costole, ed una lesione ad un tendine della caviglia […]
Passeggeri arrabbiati per la cancellazione dell'Intercity verso Ventimiglia
Savona. Sciopero dei treni questa mattina a Savona: alcuni pendolari in viaggio nel tratto tra Genova e Ventimiglia hanno protestato per lo sciopero che ha costretto l‘Intercity, regolarmente partito da Genova Principe alle 8,56, a fermarsi alla stazione di Savona. Il treno è stato cancellato: passeggeri e pendolari ovviamente inferociti per il disservizio. Informazioni sull'autore […]
A12, motociclista cade tra Recco e Genova Nervi: in codice rosso al San Martino
Un uomo di circa 40 anni è rimasto vittima di un grave incidente a bordo della sua motocicletta sulla A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova per cause da accertare. Sul posto è intervenuto il 118 e la Polstrada per i rilievi. La vittima è stata trasportata in codice rosso al San […]