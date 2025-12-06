Cronaca Genova e provincia

S.Stefano d’Aveto ritrovato l’uomo di 48 anni scomparso ieri sera

E’ stato ritrovato l’uomo di 48 anni che si era perduto ieri sera sull’appennino fra Emilia-Romagna e Liguria. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi di Santo Stefano d’Aveto in discrete condizioni fisiche. E’ stato affidato ai soccorsi.

