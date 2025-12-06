Pallanuoto, Roma schiacciata: la Pro Recco vince 25-9

Undicesima vittoria in campionato per la Pro Recco che alla Sciorba batte la Roma vis Nova per 25-9 con cinque reti di Cannella e Di Fulvio. I biancocelesti, senza Granados, Presciutti e Negri, rimangono in testa a punteggio pieno insieme al Brescia: venerdì 12 Dicembre, alle ore 19:40, la super sfida nell’impianto genovese decreterà la squadra campione d’inverno.

L’uno due iniziale di Buric e Condemi viene pareggiato da Di Corato e Poli, poi la Pro Recco piazza il break tra primo e secondo tempo (8-0) con la doppietta di Di Fulvio su rigore e Nicosia a parare il penalty di Penava. Il botta e risposta tra Penava e Cassia sul finire del tempo manda le squadre al cambio campo sull’11-3. Terzo tempo che si apre con il tris di Di Fulvio in alzo e tiro e il doppio rigore sbagliato dai capitolini: Poli tira sulla traversa, Maurizio Maffei si fa ipnotizzare ancora da Nicosia. Quarto che vede un altro protagonista indiscusso: Cannella, autore di tre reti in meno di due minuti, per il 19-5 dopo 24 minuti.

Partita che si trasforma in un allenamento, ma la Sciorba si scalda per la magia di Di Fulvio, tocco al volo con la punta delle dita su assist di Fondelli (21-5).

Lunedì la Pro Recco ritornerà in vasca: al centro federale Valco San Paolo dodicesima giornata contro la Training Academy Olympic Roma.

PRO RECCO WATERPOLO-ROMA VIS NOVA PN 25-9

PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 5, A.mladossich, G. Cannella 5, A. Fondelli 2, L. Durik, A. Patchaliev, L. Pavillard 1, M. Iocchi Gratta 3, R. Buric 1, F. Condemi 2, M. Irving 2, L. Perrone, F. Cassia 4, L. Demarchi. All. Sukno

ROMA VIS NOVA PN: V. Correggia, M. Maffei, A. Poli 1, M. Di Corato 1, F. Maffei, A. Grossi, M. Andrin 1, J. Mercep 1, J. Penava 2, P. Puleo 1, R. Di Rosa, M. Antonucci 1, J. Rubini, D. Strinna 1. All. Tofani

Arbitri: Carmignani e Grillo

Parziali: 5-2, 6-1, 8-2, 6-4.

Usciti per limite di falli Mladossich (Pro Recco) nel secondo tempo, Patchaliev (Pro Recco) e Di Rosa (Vis Nova) nel quarto tempo.

Nicosia (Pro Recco) para un rigore a Penava (Vis Nova) nel secondo tempo. Poli (Vis Nova) sbaglia un rigore (traversa) nel terzo tempo. Nicosia (Pro Recco) para un rigore a Maffei (Vis Nova) nel terzo tempo. Rubini (Vis Nova) in porta dal terzo tempo. Perrone (Pro Recco) in porta dal quarto tempo.

Superiorità numeriche: Pro Recco Waterpolo 4/8 + 3 rigori e Roma Vis Nova Pallanuoto 1/12 + 5 rigori.

