Genova, Dal 6 al 23 dicembre tornano le casette del Mercatale di CNA in piazza De Ferrari

Il Mercatale di CNA Genova torna ad animare il periodo natalizio, con le tradizionali casette in legno in piazza De Ferrari, per una nona edizione da record. Saranno infatti ben 18 i giorni di attività, da sabato 6 a martedì 23 dicembre, per un evento in formato extralarge.

Oltra alla “quantità”, il Mercatale 2025 si confermerà soprattutto per la “qualità”, puntando come per le precedenti edizioni sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, grazie ad imprese che rappresentano l’artigianalità e la qualità. Imprese locali che in molti casi possono fregiarsi anche del marchio “Artigiani in Liguria” e imprese da fuori Liguria che verranno ospitate per le loro produzioni di grande qualità.Da segnalare, inoltre, due eventi che renderanno ancora più unica l’edizione 2025 del Mercatale. Il 21 dicembre, grazie alla consolidata collaborazione con l’associazione MyTrekking, tornerà l’appuntamento con la Camminata dei Babbi Natale, mentre il 23 dicembre, giorno di chiusura del Mercatale, sarà la volta del concerto di Natale sotto l’albero di piazza De Ferrari. Anche quest’anno l’organizzazione del Mercatale è resa possibile grazie alla collaborazione tra Cna Genova e le istituzioni locali, a partire da Regione Liguria, che ha confermato l’evento all’interno del Piano annuale delle iniziative promozionali, e poi il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova.

Il villaggio di Natale del Mercatale quest’anno sarà formato da xx casette in legno, per xx espositori. Le casette saranno disposte come negli anni precedenti su due cerchi concentrici intorno alla fontana di piazza De Ferrari, e avranno come orari di apertura, dalle 10 alle 20, tutti i giorni dal 6 al 23 dicembre.

Come ogni anno saranno moltissimi i prodotti di qualità che si potranno trovare in vendita, soprattutto nel settore dell’agroalimentare ligure: olio, pesto, vini, birre, liquori e dolci tradizionali quali il pandolce basso genovese, ma non solo. Grande attenzione verrà dato anche all’artigianato con produzioni uniche di oggetti in ferro battuto, bijoux, tessuti decorativi, cosmetici e composizioni floreali.

«Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale genovese, un appuntamento che in questi nove anni è diventato una vera e propria tradizione – dice l’assessora al Commercio e alle Tradizioni Tiziana Beghin – . Il Mercatale, infatti, grazie al grandissimo lavoro di CNA e dei partner, istituzionali e non, fa ormai parte dell’immaginario natalizio della città di Genova, trasformando piazza De Ferrari in un suggestivo mercato dove è possibile acquistare i propri regali di Natale scegliendo tra le molteplici eccellenze del nostro territorio».

La valorizzazione delle eccellenze delle imprese liguri, nello scenario più caratteristico e centrale di Genova, è stato da sempre uno dei motivi che ha spinto la Camera di Commercio a sostenere l’iniziativa di Cna Genova insieme alle istituzioni locali. Camera di Commercio che ha confermato la sua vicinanza all’evento in tutte le nove edizioni del Mercatale.

Nella continua sfida di innovare un evento come il Mercatale, che anno dopo anno si conferma sempre di più come un appuntamento tradizionale negli eventi natalizi genovesi, Cna Genova quest’anno ha deciso di puntare con convinzione sull’aspetto solidale, grazie alla collaborazione con MyTrekking, l’associazione senza scopo di lucro impegnata dal 2021 nella promozione delle attività outdoor, per la nona edizione della

Camminata dei Babbi Natale, in programma domenica 21 dicembre. Un evento che attraverso le donazioni e le iscrizioni dei partecipanti permetterà di sostenere il Dipartimento Emato-Oncologia-Trapianto dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

