Cinque Terre, 5 nuovi itinerari nel sito Unesco

Ecco cinque nuovi itinerari tematici, costruiti attorno al patrimonio delle antiche architetture difensive tra castelli, torri, forti e batterie costiere, per promuovere un turismo sostenibile all’interno del sito Unesco ‘Portovenere, Cinque Terre e isole’ nel levante ligure offrendo al pubblico un’alternativa qualificata ai percorsi turistici più frequentati. Gli itinerari percorrono le diverse aree del sito Unesco, collegando Portovenere, le Cinque Terre e le isole Palmaria, Tino e Tinetto attraverso un filo narrativo condiviso: le architetture difensive diventano il trait d’union per comprendere l’evoluzione del territorio, il rapporto storico tra comunità costiere e ambiente e il ruolo strategico di questi presidi nel tempo.L’iniziativa consente al visitatore di accedere a una rete di punti panoramici e luoghi meno conosciuti, valorizzando aree di grande interesse culturale e paesaggistico, spesso escluse dai percorsi turistici tradizionali.
Articoli correlati
Polizia municipale Quiliano. In arrivo due agenti in più
Quiliano. Il Comune di Quiliano rafforza il servizio di Polizia municipale “arruolando” altri due vigili. Oggi è stato diffuso un avviso rivolto a dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni interessati, attraverso una procedura di mobilità, a ricoprire due posti di agente di polizia municipale a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Requisiti richiesti: essere […]
Genova, per l’Acquario il miglior febbraio di sempre: 70.000 visite
Quello appena trascorso è stato in assoluto il miglior febbraio di sempre per l’Acquario di Genova con ben 70mila ingressi, e ora l’obiettivo è superare il record storico di un milione e 400mila visitatori del 2004. “L’Acquario si conferma un volano eccezionale per il turismo della Liguria, che con mare e monti, cultura, sport ed […]
Genova, da domani scatta il divieto di transito in Via della Superba
Per consentire i lavori per la realizzazione del collegamento tra via Pionieri e aviatori d’Italia all’aeroporto Cristoforo Colombo e a via ex Ilva, da domani, venerdì 1° agosto è istituito il divieto di transito, a veicoli e pedoni, nel tratto compreso tra via della Superba, all’ingresso dell’ex posteggio Amiu di fronte alla stazione FS di […]