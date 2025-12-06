Cinque Terre, 5 nuovi itinerari nel sito Unesco

Ecco cinque nuovi itinerari tematici, costruiti attorno al patrimonio delle antiche architetture difensive tra castelli, torri, forti e batterie costiere, per promuovere un turismo sostenibile all’interno del sito Unesco ‘Portovenere, Cinque Terre e isole’ nel levante ligure offrendo al pubblico un’alternativa qualificata ai percorsi turistici più frequentati. Gli itinerari percorrono le diverse aree del sito Unesco, collegando Portovenere, le Cinque Terre e le isole Palmaria, Tino e Tinetto attraverso un filo narrativo condiviso: le architetture difensive diventano il trait d’union per comprendere l’evoluzione del territorio, il rapporto storico tra comunità costiere e ambiente e il ruolo strategico di questi presidi nel tempo.L’iniziativa consente al visitatore di accedere a una rete di punti panoramici e luoghi meno conosciuti, valorizzando aree di grande interesse culturale e paesaggistico, spesso escluse dai percorsi turistici tradizionali.

