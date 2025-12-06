Attualità Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

Accensione del presepe di Manarola, Potenziata l’offerta ferroviaria

In vista dell’accensione del presepe di Manarola, considerato il grande afflusso di visitatori che ogni anno raggiunge le Cinque Terre per assistere a questo evento unico, Regione Liguria potenzierà l’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia – Genova Nervi. L’evento si svolgerà domenica 7 dicembre e per l’occasione saranno attivate due corse straordinarie, pensate per agevolare gli spostamenti di chi vorrà partecipare alla manifestazione.

“Il presepe di Manarola è un appuntamento davvero suggestivo del nostro territorio e richiama ogni anno molte persone – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Come Regione riteniamo fondamentale garantire collegamenti adeguati e servizi efficienti per permettere a cittadini e turisti di raggiungere l’evento in sicurezza e con comodità. Investire sulla mobilità, soprattutto in giornate di grande affluenza, significa valorizzare il territorio e rispondere concretamente alle esigenze dei liguri”.

Il primo treno straordinario è il R94259, in partenza da Genova Brignole alle 13:05 e diretto a La Spezia Centrale, con arrivo alle 14:58. Effettuerà fermate a Genova Nervi (13.18), Recco (13.33), S. Margherita Ligure – Portofino (13.40), Rapallo (13.44), Chiavari (13.52), Lavagna (13.57), Sestri levante (14.03), Manarola (14.42-14.49). Il secondo treno è il R94218, che partirà da La Spezia Centrale alle 18:52 per rientrare a Genova Brignole alle 21:00. Effettuerà fermate a Manarola (19.00 – 19.07), Sestri Levante (20.02), Lavagna (20.09, Chiavari (20.13), Rapallo (20.21), S. Margherita Ligure – Portofino (20.25), Recco (20.33), Genova Nervi (20.47).

