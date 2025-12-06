Accensione del presepe di Manarola, Potenziata l’offerta ferroviaria

In vista dell’accensione del presepe di Manarola, considerato il grande afflusso di visitatori che ogni anno raggiunge le Cinque Terre per assistere a questo evento unico, Regione Liguria potenzierà l’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia – Genova Nervi. L’evento si svolgerà domenica 7 dicembre e per l’occasione saranno attivate due corse straordinarie, pensate per agevolare gli spostamenti di chi vorrà partecipare alla manifestazione.

“Il presepe di Manarola è un appuntamento davvero suggestivo del nostro territorio e richiama ogni anno molte persone – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Come Regione riteniamo fondamentale garantire collegamenti adeguati e servizi efficienti per permettere a cittadini e turisti di raggiungere l’evento in sicurezza e con comodità. Investire sulla mobilità, soprattutto in giornate di grande affluenza, significa valorizzare il territorio e rispondere concretamente alle esigenze dei liguri”.

Il primo treno straordinario è il R94259, in partenza da Genova Brignole alle 13:05 e diretto a La Spezia Centrale, con arrivo alle 14:58. Effettuerà fermate a Genova Nervi (13.18), Recco (13.33), S. Margherita Ligure – Portofino (13.40), Rapallo (13.44), Chiavari (13.52), Lavagna (13.57), Sestri levante (14.03), Manarola (14.42-14.49). Il secondo treno è il R94218, che partirà da La Spezia Centrale alle 18:52 per rientrare a Genova Brignole alle 21:00. Effettuerà fermate a Manarola (19.00 – 19.07), Sestri Levante (20.02), Lavagna (20.09, Chiavari (20.13), Rapallo (20.21), S. Margherita Ligure – Portofino (20.25), Recco (20.33), Genova Nervi (20.47).

