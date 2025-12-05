Cronaca Imperia e provincia

Ventimiglia, passeur arrestato dai Carabinieri: fermato con 7 migranti diretti in Francia

Un passeur è stato arrestato dai carabinieri a Ventimiglia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sul mezzo di targa spagnola  erano nascosti 7 migranti irregolari marocchini.  Insospettiti dalla posizione del mezzo – zona isolata e ricca di vegetazione – e dal numero degli occupanti, i militari hanno deciso di approfondire i controlli accertando che gli occupanti erano cittadini di origine marocchina, tra i 19 e i 33 anni, sette dei quali irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora, mentre l’ottavo – il conducente del mezzo – è risultato residente in Spagna.
Successivamente è emerso che il ragazzo alla guida del mezzo, dietro un corrispettivo di oltre mille euro a testa, stava tentando di far attraversare il confine francese ai propri connazionali.
Per lui sono scattate le manette, mentre per gli altri sette è stato avviato l’iter per la verifica e l’eventuale regolarizzazione della loro presenza in Italia. Il gip di Imperia ha convalidato il fermo, disponendo nei confronti dell’autista il divieto di dimora in provincia di Imperia.

