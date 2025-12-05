Uomo di 48 anni disperso sull’appennino tra Liguria ed Emilia: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un uomo di 48 anni disperso in una zona boschiva al confine tra Liguria ed Emilia Romagna. Alle ricerche partecipano il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna oltre a una squadra Cinofila.
Per la ricerca è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare di Cervia che utilizza il sistema Artemis, in grado di geolocalizzare cellulari accesi o senza segnale di rete. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, l’ambulanza e i vigili del fuoco