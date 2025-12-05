Uomo di 48 anni disperso sull’appennino tra Liguria ed Emilia: ricerche in corso

Posted on

Via libera da parte della Giunta regionale ligure, su proposta del vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, al calendario venatorio 2024/2025. Il provvedimento sarà in vigore dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 indicando le specie cacciabili e i periodi, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero, l’ora legale di inizio e di fine della […]