Cronaca Genova e provincia

Uomo di 48 anni disperso sull’appennino tra Liguria ed Emilia: ricerche in corso

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sono in corso le ricerche di un uomo di 48 anni disperso in una zona boschiva al confine tra Liguria ed Emilia Romagna. Alle ricerche partecipano il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna oltre a una squadra Cinofila.

Per la ricerca è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare di Cervia che utilizza il sistema Artemis, in grado di geolocalizzare cellulari accesi o senza segnale di rete. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, l’ambulanza e i vigili del fuoco

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Caccia, via libera al calendario venatorio 2024-2025: si parte il 15 settembre

Posted on Author Redazione

Via libera da parte della Giunta regionale ligure, su proposta del vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, al calendario venatorio 2024/2025. Il provvedimento sarà in vigore dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 indicando le specie cacciabili e i periodi, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero, l’ora legale di inizio e di fine della […]
Cronaca Genova

A10, uomo cammina a bordo strada all’altezza di Genova Pegli: intervento della Polstrada

Posted on Author Redazione

Un uomo è stato trovato a camminare per cause da accertare sulla A10 all’altezza dell’uscita di Genova PEgli in direzione di Ventimiglia. A dare l’allarme gli automobilitsti di passaggio, sul posto è intervenuta la Polstrada che ha messo in salvo l’uomo e lo ha portato in Questura per l’identificazione, diversi i km di coda sul […]
Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, a fuoco alloggio: 8 persone intossicate e una palazzina sfollata

Posted on Author Redazione

Intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che ha distrutto un alloggio nel quartiere genovese di Cornigliano. Sfollato l’intero edificio a causa del fumo.Sono 8 le persone trasferite in codice giallo al “Villa Scassi” in codice giallo. Ustionato invece un pitbull. I vigili del fuoco hanno spento il rogo in poco tempo, presenti […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *