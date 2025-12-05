Sanremo, Al “Borea” apre le sue porte la nuova Cardiologia

Una cardiologia rinnovata, quella che è stata presentata questa mattina alla presenza del Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera, del Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, del consigliere regionale Walter Sorriento, del Direttore della S.C. Cardiologia Dott. Fabio Ferrari e delle autorità locali. Un intervento all’interno del Presidio Ospedaliero di Sanremo che ha interessato il rifacimento del reparto ubicato al piano primo del Padiglione Borea lato est, su una superficie di circa 480 metri quadrati, dal costo di 944.800,46 euro.

L’obiettivo dei lavori è stato la realizzazione di un reparto di degenza a media intensità di cura, con la realizzazione di un locale di degenza multipla ad 8 posti letto annesso a spazi dedicati ad osservazione e monitoraggio continuo dei pazienti, con dotazione di apparecchiature di ultima generazione. È presente, inoltre, in reparto anche una camera di degenza per pazienti infetti, collegata al sistema di monitoraggio centrale, dotata di apposito filtro e di impianto separato di ventilazione meccanica in accordo alle vigenti prescrizioni normative sanitarie.

Tutte le stanze di degenza sono dotate di servizi igienici dedicati, accessibili ai portatori di handicap; sono presenti studi medici, locali lavoro infermieri e depositi.

“Prosegue l’opera di ammodernamento delle nostre unità – afferma il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera –, ma soprattutto questo reparto segna un passo decisivo nel potenziamento dell’assistenza sanitaria di qualità sul territorio, nella logica della cura e sicurezza del paziente. Un presidio sanitario – conclude il DG di Asl1 – che sarà un avamposto strategico della sanità imperiese, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze della collettività.”

“L’inaugurazione della nuova cardiologia di Sanremo è un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento della rete ospedaliera – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità –. Ringrazio Asl1 e tutti i professionisti coinvolti per il lavoro portato avanti: investire nelle strutture e nelle tecnologie significa investire in modo efficiente nella salute dei cittadini e nella capacità del nostro Servizio sanitario regionale di rispondere ai loro bisogni”.

“Fino a quando non sarà realizzato e reso operativo l’ospedale unico, di cui si parla ormai da un paio di decenni, devono essere preservati, valorizzati e rafforzati i presidi ospedalieri esistenti in provincia, come abbiamo sempre sostenuto in tema di offerta sanitaria del ponente ligure – dichiara il sindaco di Sanremo Alessandro Mager – Per questo accogliamo con soddisfazione l’inaugurazione del rinnovato reparto di cardiologia, moderno e all’avanguardia, che rappresenta un’eccellenza dell’ospedale Borea e del territorio. Con la stessa filosofia, come abbiamo già richiesto, dovranno essere rafforzati tutti i reparti esistenti, a partire dal punto nascite di ostetricia che, come era negli accordi iniziali e come più recentemente ribadito in sede di consiglio comunale e di V commissione, deve tornare ad avere una propria piena funzionalità. Tutto questo in attesa del nuovo ospedale, che avrà una rilevanza provinciale, per il quale apprendiamo con favore sia stata inserita la parte di finanziamento che risultava mancante, auspicando che questo possa rappresentare un’accelerazione all’attuazione del progetto”.

