“Natale per tutti”, raccolta di doni per anziani soli e senza dimora a Savona

Come da tradizione, anche quest’ano la Comunità di Sant’Egidio sta organizzando il “Pranzo di Natale”, la grande festa solidale che si tiene ogni anno il 25 dicembre e in cui la Comunità accoglie anziani soli, persone senza fissa dimora, migranti e famiglie in difficoltà, servendo un pasto condiviso per unire chi aiuta e chi è aiutato in un’unica tavola, combattendo la solitudine del Natale. I volontari preparano e servono il pranzo, offrendo un dono personalizzato a ciascun invitato.

Per l’occasione Sant’Egidio lancia l’iniziativa “Natale per tutti”, una raccolta di regali (solo nuovi) che si terrà nei pomeriggi del 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre dalle ore 16 alle 18 presso la Chiesa San Raffaele al Porto. I doni che si possono portare alla raccolta sono sciarpe, guanti, cappelli, calze, biancheria intima, k-way, zainetti, shampoo, bagnoschiuma in confezioni piccole, torce, dolci morbidi, cioccolata e alimenti a lunga conservazione.

