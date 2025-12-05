Genova, un ricco calendario di manifestazioni natalizie al Sistema Bibliotecario Urbano

Il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova, nel periodo delle festività natalizie, offre un intenso calendario di iniziative dedicate a bambini e adulti, nel segno della creatività, della lettura e del divertimento. I partecipanti, attraverso letture e incontri, saranno accompagnati alla scoperta delle tradizioni del Natale, attraverso lotterie, mostre, esposizioni bibliografiche a tema, laboratori per bambini.

Questa sera, dalle 17.30 alle 18.30, alla Biblioteca Brocchi a Nervi, l’incontro con l’autore Pier Luigi Gardella che presenterà “Cansón de Natale”, un classico della cultura universale, “Il canto di Natale”, di Charles Dickens. Questa volta però non siamo a Londra ma a Genova, e il vecchio spilorcio Ebenezer Scrooge è un anziano uomo d’affari che abita nella città della Lanterna. Il racconto, ambientato in Liguria, è tradotto in genovese, lingua certamente adatta alla vicenda. Pierluigi Gardella ne ha fatto un piccolo capolavoro, traducendo e tradendo nel modo giusto l’immortale storia inglese. I personaggi sono perfettamente a loro agio tra i carrugi di Genova, come se camminassero nelle vie della Londra ottocentesca. Un libro per gli amanti della letteratura e per quanti vogliano affrontare il testo nel genovese dei nostri tempi. Ad impreziosire l’incontro Antonella Riso e Mariangela Colla (della Compagnia TeatralNervi) che leggeranno brani in genovese insieme all’autore.

Da domani, dalle 8 alle 19, “Natale alla Berio: letture, solidarietà e tradizioni” alla Biblioteca Berio. Nello spazio BerioIdea, al piano terra, il Mercatino di Natale della Biblioteca Berio offre una selezione di libri scelti con cura, disponibili a offerta libera. Un’occasione per fare (o farsi) un regalo unico e contribuire a sostenere la biblioteca: il ricavato sarà infatti destinato all’acquisto di nuovi volumi per arricchire le collezioni. Al secondo piano, a partire da martedì 9 dicembre, sarà allestita la proposta di lettura “A tutto Natale!”: una selezione di libri dedicati al Natale, con particolare attenzione alle tradizioni locali e alla cultura gastronomica del periodo. Dal 9 al 31 dicembre la Biblioteca Berio ospiterà la 19ª edizione della raccolta di giochi e materiali scolastici destinati ai bambini ricoverati negli ospedali albanesi. Si raccolgono giochi, matite, astucci, quaderni e altri articoli nuovi. La consegna è possibile anche presso la Biblioteca De Amicis negli stessi giorni.

Domani, apertura straordinaria del Centro Civico Buranello e della Biblioteca Gallino con tantissime attività tra cui: lo spettacolo “vieni a divertirti con noi” a cura di Unitre, il concerto e laboratorio musicale a cura del Circolo Mandolinistico Risveglio, la caccia al tesoro a cura della proloco Sampierdarena e San Teodoro, un laboratorio di disegno e collage a cura del Centro Culturale Barabino ( “storie di Natale”), il concerto natalizio a cura dell’Associazione di promozione sociale Sadko, lo spettacolo A.R.T “I fuochi di natale- racconto del ceppo e dei fuochi legati ai riti del solstizio d’inverno” a cura di Mimmo Minniti, un’ esposizione di opere di Natale a cura dell’associazione Culturale Azzurra e la mostra “Randagi” a cura dell’associazione Strada dell’arte.

Alla Biblioteca De Amicis, da domani al 5 gennaio, è organizzata “Magia sotto l’albero – racconti da scartare alla Biblioteca De Amicis”, l’esposizione bibliografica con proposte di lettura dedicate a questo magico periodo dell’anno per bambini e ragazzi, tutte disponibili al prestito in biblioteca. Mercoledì 10 dicembre, alle 10:30, “Coccole e libri. Incontri Nati per Leggere” con la magia delle prime storie, ascoltate dalla voce dei bibliotecari e dei volontari Nati per Leggere Liguria, per i piccoli della fascia 0-3 anni e le loro famiglie.

Da martedì 9 dicembre a venerdì 5 gennaio, alla Biblioteca Lercari, a San Fruttuoso, durante gli orari di apertura della biblioteca, sarà allestito proprio sotto albero di Natale della biblioteca sarà allestito un angolo dedicato allo scambio di libri. È un “bookcrossing” particolare però: i libri sono impacchettati come veri e propri doni natalizi ed il regalo che voi potrete fare in cambio alla community della Lercari, non è un libro vero e proprio, ma un consiglio di lettura.

Ci saranno infatti, a disposizione di chi vorrà, delle decorazioni natalizie da appendere all’albero su cui scrivere il titolo del libro che si vuole consigliare agli altri lettori.

Giovedì 11 dicembre, 16:30, si terrà l’inaugurazione della mostra visitabile sino al 9 gennaio durante gli orari di apertura della biblioteca “Bidibi, bodibi… book!”. Il”Book Folding Art” è l’arte di piegare le pagine dei libri per creare forme, parole e immagini tridimensionali. Non si taglia, non si incolla: solo piegature, una sorta di origami nascosto tra le pagine.

È un modo originale per dare nuova vita a volumi che non vengono più letti, trasformandoli in vere opere d’arte. A dicembre, nella Sala Cambiaso della Biblioteca Lercari ospiteremo la nuova edizione di “Bidibi, bodibi… book!” la mostra a cura di Alessandro Targani, dedicata a questa affascinante tecnica. Sarà l’occasione perfetta per scoprire da vicino come un libro possa diventare una piccola scultura di carta. L’inaugurazione si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 16:30.

La mostra sarà visitabile sino al 9 gennaio durante gli orari di apertura della biblioteca. Tutti i martedì pomeriggio, per la durata dell’esposizione, sarà presente l’autore per dialogare con i visitatori ed illustrare le varie tecniche.

Per maggiori informazioni e il calendario completo delle prossime iniziative del periodo natalizio è possibile consultare https://www.visitgenoa.it/it/natale-2025-biblioteca

Informazioni sull'autore del post