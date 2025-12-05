Genova Politica

Crisi Ex-ILVA, Bucci: “Torniamo da Roma con una prima buona notzia”

Posted on Author Redazione Comment(0)
“Torniamo da Roma con una prima buona notizia per il futuro dell’ex Ilva di Genova. Il ministro Urso ha ribadito con chiarezza la volontà di garantire la continuità produttiva e di rispondere alle richieste dei lavoratori, rimettendo in funzione anche la linea dello zincato”, lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Abbiamo ricevuto la conferma che non esiste alcun piano di chiusura: la riduzione dei flussi è solo temporanea, legata ai lavori sugli impianti di Taranto per riportare la produzione a 4 milioni di tonnellate. Il Governo resta impegnato anche sul percorso di decarbonizzazione.
Continuerò a seguire ogni passaggio con la massima attenzione. Genova e i suoi lavoratori meritano certezze e un futuro solido, e noi siamo al loro fianco”, ha concluso, Bucci.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Pari opportunità: la mostra “Com’eri vestita” fa tappa a Palazzo Tursi, in un tour internazionale in 100 città

Posted on Author Redazione

Allestita nel loggiato superiore di Palazzo Tursi la mostra itinerante “Com’eri vestita”, che, in una serie di pannelli, racconta, in poche righe e con un abito, tante storie di violenza subìte da donne e ragazze, di ogni età e di ogni estrazione sociale. La mostra nasce dal progetto di Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione […]
Politica

Chiusura A26, Vazio (Pd): “In questo quadro è doveroso domandarsi: quali controlli e quali manutenzioni siano stati eseguiti in questi anni, prima e dopo il crollo del Morandi”

Posted on Author Redazione

“Chi ha creato irresponsabilmente condizioni drammatiche e terribilmente lesive per l’economia di un intero Paese deve farsi da parte” A proposito delle allarmanti parole del Procuratore Capo del Tribunale di Genova Francesco Cozzi: “Sono viadotti a rischio rovina. Credo che il termine sia chiaro a tutti”, il deputato Dem ligure Franco Vazio, Vice Presidente della […]
Attualità Genova

Regione Liguria, scatta la campagna contro la violenza sui treni

Posted on Author Redazione

“Contro la violenza, sempre”, questo lo slogan che campeggerà su segnaposti e altro materiale che verrà distribuito su tutti i treni regionali della Liguria e sul totem, inaugurato oggi, nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Brignole. Un’iniziativa organizzata dalle associazioni dei consumatori e dei lavoratori dei trasporti, con la collaborazione di Regione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *