Crisi Ex-ILVA, Bucci: “Torniamo da Roma con una prima buona notzia”

“Torniamo da Roma con una prima buona notizia per il futuro dell’ex Ilva di Genova. Il ministro Urso ha ribadito con chiarezza la volontà di garantire la continuità produttiva e di rispondere alle richieste dei lavoratori, rimettendo in funzione anche la linea dello zincato”, lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Continuerò a seguire ogni passaggio con la massima attenzione. Genova e i suoi lavoratori meritano certezze e un futuro solido, e noi siamo al loro fianco”, ha concluso, Bucci.