Attualità Varazze

Varazze pubblica il bando affitti 2025

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Comune di Varazze informa che nella giornata di ieri è stato pubblicato il Bando Affitti 2025, rivolto alle famiglie residenti che vivono in locazione e che nel corso del 2024 hanno sostenuto i canoni di affitto.

Anche quest’anno vengono confermati i requisiti di accesso già previsti nel bando 2024, mantenendo continuità e semplicità per i cittadini.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 22 dicembre 2025.

La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale, nella sezione “Comunicati, Notizie e Avvisi“, oppure ritirabile in formato cartaceo presso l’ingresso del Municipio.

Un elemento importante che l’Amministrazione intende sottolineare è che anche quest’anno le risorse destinate al bando affitti sono interamente a carico del Comune di Varazze. Nonostante l’assenza, ormai da tempo, di finanziamenti sovracomunali, la misura è stata mantenuta e rafforzata, destinando fondi propri con una scelta politica chiara e coerente: sostenere le famiglie di Varazze.

Si tratta di una decisione tutt’altro che scontata. È proprio grazie alla buona politica sociale portata avanti in questi anni che il Comune riesce ancora oggi a finanziare interventi che rispondono ai bisogni reali della collettività, garantendo continuità a un sostegno atteso e necessario.

Nel corso dell’edizione 2024 sono pervenute 155 domande, di cui 142 ammesse e 13 escluse. Il contributo ha registrato una media di 760 euro, con un massimo pari a 1.027,72 euro e un minimo di 171,29 euro, confermando la concretezza e l’utilità del provvedimento.

Con il nuovo bando affitti – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici – confermiamo la volontà dell’Amministrazione di aiutare concretamente le famiglie attraverso questa misura.

È un ulteriore e chiaro indirizzo a sostegno del nostro tessuto sociale: una misura utile, attesa e necessaria per tante famiglie che affrontano quotidianamente costi sempre più gravosi.

Mantenere questo intervento, pur senza risorse sovracomunali, è una scelta politica precisa che testimonia l’attenzione della città verso chi ha più bisogno.

L’Amministrazione rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, ribadendo che il sostegno alla casa rappresenta uno degli ambiti fondamentali delle politiche sociali cittadine.”

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Visite gratuite alle grotte di Borgio per i commercianti del posto

Posted on Author Redazione

Borgio Verezzi. Le Grotte di Borgio Verezzi sono una ricchezza peculiare e impagabile del nostro territorio: insieme al mare, al teatro e ai sentieri, le Grotte rappresentano un’offerta turistica eccezionale, unica, sulla quale puntare con maggior forza per favorire un turismo anche destagionalizzato. Le Grotte, con il loro percorso turistico guidato ed il percorso speleologico “Avventura” […]
Attualità Savona

Savona, fiera di Santa Lucia: TPL Linea cambia i percorsi

Posted on Author Redazione

TPL Linea, al fine di consentire lo svolgimento della Fiera di Santa Lucia nel Comune di Savona, dalle ore 19.00 di domenica 12 dicembre 2021 alle ore 24.00 di lunedì 13 dicembre 2021, modifica il percorso dei servizi. In particolare verrà chiusa al traffico veicolare via Paleocapa nel tratto compreso tra p.zza L. Pancaldo e […]
Attualità Genova

Costa Crociere, Mario Zanetti è il nuovo Direttore Generale

Posted on Author Redazione

Costa Crociere annuncia importanti cambiamenti nella sua struttura organizzativa, per prepararsi alla ripresa delle sue crociere e sostenere la sua crescita di lungo periodo. Mario Zanetti è stato promosso Direttore Generale di Costa Crociere, assumendo il ruolo che era stato temporaneamente ricoperto da Michael Thamm, Group CEO, Costa Group & Carnival Asia. Nella sua nuova […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *