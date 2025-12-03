Sciopero metalmeccanici genovesi: la solidarietà della Cgil di Genova e della Liguria

Camera del Lavoro Metropolitana di Genova e Cgil Liguria ritengono che siderurgia e industria siano fondamentali per la crescita del paese e della città. La lotta dei lavoratori siderurgici per evitare il disastro della chiusura delle sedi non riguarda solo la loro, ma il lavoro del futuro per tutta Genova, anche come volano di rilancio dell’economia. Siamo stati e saremo al fianco dei lavoratori in lotta e in una vertenza che riteniamo decisiva per tutto il mondo del lavoro. Lo sciopero dei metalmeccanici di domani prosegue una lotta per la dignità del lavoro che deve essere di tutti. Il Governo sappia che non lasceremo chiudere le nostre fabbriche e che Genova non si arrende al declino, ma lotta per il rilancio della siderurgia e dell’industria nel nostro Paese.
