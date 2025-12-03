Natale a Borghetto Santo Spirito: ecco tutte le iniziative

Torna la magia del Natale!

Le vie di Borghetto Santo Spirito iniziano a profumare di festa: luci, musica ed eventi stanno per

accompagnare grandi e piccini per tutti il mese di dicembre e non solo.

Non è solo un calendario ricco di appuntamenti, ma è un mese che racconta una comunità, i suoi luoghi, le

sue tradizioni e il desiderio di ritrovarsi.

Il primo momento che segna davvero l’inizio delle feste, la scintilla che accenderà tutto sarà il 5 dicembre

alle ore 16.00 in Piazza Caduti sul Lavoro, quando l’Albero di Natale e le luminarie si accenderanno, alla

presenza delle Scuole cittadine e del Centro Ragazzi Kaleidos, che accompagneranno l’accensione con canti

e gioia.

Vestitosi a festa, Borghetto Santo Spirito entrerà in un ritmo fatto di incontri, musica, letture e mostre.

Lunedì 08 dicembre a partire dalle ore 15.00, Babbo Natale ci aspetta nella sede delle Croce Bianca di

Borghetto Santo Spirito, per scoprire come comportarsi in caso di emergenza e per gustare una buona

merenda.

Mercoledì 10 dicembre alle ore 16.15, nella sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, nell’ambito degli

incontri Unitre, la Prof.ssa Sandra Sacchetti racconterà, con la proiezione di foto, il suo “Viaggio a

Samarcanda”.

Triplice appuntamento Mercoledì 17 dicembre:

• alle ore 16.00 Brindisi di Natale al Centro anziani di Borghetto Santo Spirito;

• alle ore 16.15, a Palazzo E. Pietracaprina, Giuseppe Peretti presenta “I monti e l’entroterra di

Borghetto e Loano: natura e cultura, paesaggio e storia di un territorio da scoprire”.

• Alle ore 16.30, al Nido comunale, appuntamento dedicato ai più piccoli con il laboratorio “Incontri –

Amo – Ci Creativa – mente Esperienze nello 0/6 anni”. L’attività, svolta in collaborazione con la

Scuola d’Infanzia S. D’Acquisto, è aperta alle bambine e bambini da 0 a 6 anni. Ogni bambino dovrà

essere accompagnato da un adulto ed è richiesta l’iscrizione al numero 366 61 91 327.

Spazio dedicato anche allo sport e alla danza, Domenica 21 dicembre alle ore 20.30, presso il Salone delle

feste, l’A.S.D. Danza & Benessere porterà in scena lo spettacolo “Auguri con Sister Act”.

A partire da martedì 23 dicembre a giovedì 8 gennaio, l’A.P.S. Forum Culturale vi invita nella sala di Via

Marexiano per visitare la Mostra dei presepi artistici.

Sabato 27 dicembre alle ore 10.30 il Circolo Nautico 3 miglia organizza il consueto Cimento invernale che

quest’anno raggiunge la XXX edizione.

Al pomeriggio del 27 dicembre, alle ore 16.15 nella sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina si terrà il

primo appuntamento della rassegna “Strenne di Natale – Libri in compagnia di…” L’Autore Tiziano Fratus

presenterà il libro “L’Affaire Simeon”, introdotto da Graziella Frasca Gallo.

La rassegna “Strenne di Natale – Libri in compagnia di…” proseguirà:

• Lunedì 29 dicembre alle ore 16.15, con il climatologo Luca Mercalli, che presenta il suo libro “Breve

storia del clima in Italia”

• Lunedì 05 gennaio alle ore 16.15, con la scrittrice Lia Piano, che presenta “L’arte di perdersi- storia

dei miei traslochi”.

Il 29 dicembre alle ore 16.00 la Biblioteca civica propone il laboratorio creativo “D’inverno” dedicato ai

bambini. Al termine, merenda per tutti partecipanti!

Per info e iscrizioni si può contattare la Biblioteca civica al numero 0182 97 30 16 o all’indirizzo mail

biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it.

La grande musica arriva Lunedì 29 dicembre alle ore 21.00 al Salone delle feste. Direttamente dal Sud

Carolina, con sei singoli di successo e tre nomination ai Grammy Awards, Dr James L. Patterson & James

Patterson Gospel Singers portano sul palco tutta l’energia e la passione del miglior gospel internazionale.

Preparatevi a un’ondata di energia emozione e spiritualità! Con armonie travolgenti e una presenza scenica

ricca di intensità, il gruppo vi condurrà in un viaggio unico, dove musica e fede si intrecciano dando vita a

un’esperienza indimenticabile.

Mercoledì 31 dicembre alle ore 18.00, l’anno si chiuderà come da tradizione con lo Spettacolo pirotecnico

a basso impatto acustico sul Lungomare Matteotti. Un modo rispettoso ma sempre emozionante per il

2025 e aprire le porte al 2026 con nuovi eventi e nuove energie.

Daremo il benvenuto al nuovo anno Sabato 03 gennaio alle ore 18.00 con il Concerto di Chitarra classica

del maestro Riccardo Pampararo presso Palazzo E. Pietracaprina.

Aspettando l’arrivo della Befana, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio creativo dedicato ai

bambini e bambine a partire dai 6 anni “Nella calza!” in programma per lunedì 05 gennaio alle ore 16.00

presso la Biblioteca civica.

Il laboratorio sarà seguito da una gustosa merenda!

Per info e iscrizioni si può contattare la Biblioteca civica al numero 0182 97 30 16 o all’indirizzo mail

biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it.

Infine, Mercoledì 28 gennaio alle ore 16.15, chiuderemo il primo mese del nuovo anno con l’incontro

Unitre tenuto dal Professore Giuliano Bono “Dove va la memoria? Cos’è la memoria, come cambia,

decadimento o demenza? Stili di vita per migliorare, ci sono esercizi per rinforzarla?”.

Alcune delle iniziative beneficiano del contributo del Ministero del Turismo e dalla Regione Liguria

attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, lo strumento che consente di promuovere

azioni rivolte al miglioramento dei servizi dedicati ai visitatori e alla valorizzazione delle eccellenze locali,

con l’obbiettivo di rendere il territorio sempre di più accogliente ed attrattivo.

