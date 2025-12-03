Attualità Genova In Primo Piano

Genova, Ex-ILVA: domani sciopero dei metalmeccanici e corteo da Cornigliano alla Prefettura

Posted on Author Redazione Comment(0)

Prosegue il presidio e le iniziative di protesta dei lavoratori Ex-ILVA di Genova per riottenere la produzione della zincatura. Domani è previsto anche lo sciopero generale dei metalmeccanici genovesi. Alle 9 è previsto il concentramento dei lavoratori ai Giardini Melis nel quartiere genovese di Cornigliano. Da lì partirà il corteo in direzione della Prefettura che attraverserà il ponte di Cornigliano, Via Cantore, Via Buozzi, Via Adua, Via Gramsci, Piazza della Nunziata, Largo Zecca, galleria Garibaldi, Piazza Portello, galleria Nino Bixio, Piazza Corvetto, Prefettura. In piazza ci saranno i lavoratori della Fiom Cgil e della Fim Cisl oltre che quelli dell’Usb ma non la Uil in disaccordo con le altre sigle sindacali per la mancanza di condivisione.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova e provincia In Primo Piano

Favale di Malvaro, frana sulla Provinciale: transito interrotto

Posted on Author Redazione

Una frana ha causato la scorsa notte l’interruzione della strada provinciale di Favale di Malvaro. Nel corso di questa mattina è previsto il sopralluogo dei vigili del fuoco, dei tecnici comunali e della Città Metropolitana oltre alla Protezione Civile per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza del tratto stradale. Non risultano case […]
Andora Attualità In Primo Piano

Il Comandante Generale della Guardia Costiera in visita agli Uffici Marittimi del Circondario di Loano -Albenga

Posted on Author Redazione

A conclusione della visita istituzionale sulla costa del ponente savonese l’Ammiraglio Pettorino si è recato presso la Delegazione di Spiaggia di Andora dove ha incontrato il Sindaco Mauro Demichelis Ieri, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, si è recato in visita agli Uffici Marittimi del […]
Attualità Genova

Confartigianato Liguria per la prima volta al Fuori Salone Nautico

Posted on Author Redazione

Ci sarà anche Confartigianato per la prima volta tra i protagonisti del Fuori Salone Nautico di Genova: dal 18 al 24 settembre venticinque eccellenze artigiane esporranno le proprie creazioni all’interno dello spazio allestito da Regione Liguria, in collaborazione con Camera di Commercio. Un container – che richiama il mondo del mare e delle spedizioni – […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *