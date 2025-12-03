Genova, Ex-ILVA: domani sciopero dei metalmeccanici e corteo da Cornigliano alla Prefettura

Prosegue il presidio e le iniziative di protesta dei lavoratori Ex-ILVA di Genova per riottenere la produzione della zincatura. Domani è previsto anche lo sciopero generale dei metalmeccanici genovesi. Alle 9 è previsto il concentramento dei lavoratori ai Giardini Melis nel quartiere genovese di Cornigliano. Da lì partirà il corteo in direzione della Prefettura che attraverserà il ponte di Cornigliano, Via Cantore, Via Buozzi, Via Adua, Via Gramsci, Piazza della Nunziata, Largo Zecca, galleria Garibaldi, Piazza Portello, galleria Nino Bixio, Piazza Corvetto, Prefettura. In piazza ci saranno i lavoratori della Fiom Cgil e della Fim Cisl oltre che quelli dell’Usb ma non la Uil in disaccordo con le altre sigle sindacali per la mancanza di condivisione.

