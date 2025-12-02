Attualità Genova

Metro a pagamento: Verifica intensiva alla stazione De Ferrari

Posted on Author Redazione Comment(0)

Controlli ordinari quotidiani sulla rete urbana ed extraurbana di Genova e verifiche intensive organizzate, con cadenza settimanale, nelle principali zone di interscambio e in altri punti strategici del territorio servito da AMT: così l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella Città Metropolitana di Genova prosegue la propria attività di verifica, impiegando quotidianamente circa 50 verificatori.

Proprio questa mattina, tra le 8 e le 12, si è svolta una verifica intensiva alla stazione De Ferrari della metropolitana (tornata a pagamento per tutti gli utenti a partire dall’1 novembre 2025). Durante le quattro ore di verifica, 15 VTV, affiancati da due agenti della Polizia Locale, hanno controllato la validità dei titoli di viaggio alle passeggere e ai passeggeri in uscita dalla stazione. Su 1.490 verifiche sono state riscontrate 229 situazioni irregolari, per un tasso di evasione pari al 15,4%. 122 persone hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando un’oblazione di 42 euro.

«Con il nostro Piano di verifiche intensive, come quella svolta oggi a De Ferrari, e di controlli quotidiani sulla rete, intendiamo trasmettere un messaggio chiaro: utilizzare il trasporto pubblico in maniera regolare, con un titolo di viaggio valido, è prima di tutto un obbligo, oltre a rappresentare un atto di rispetto e di responsabilità verso l’intera comunità.  Per questo presidiamo in modo diffuso i nostri servizi per contrastare l’evasione tariffaria – commenta Paolo Ravera, direttore generale di AMT –  Ma non solo. I controlli contribuiscono alla prevenzione, alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza: per questo vengono svolti anche in coordinamento con gli agenti della Polizia Locale, che ringraziamo, con l’obiettivo di garantire a tutti coloro che usufruiscono dei nostri servizi di Tpl un ambiente sicuro e sereno a bordo dei nostri mezzi».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Economia Genova

Logistica, vertice del Nord-OVest oggi a Genova

Posted on Author Redazione

Alla vigilia della posa del primo modulo della nuova diga foranea del porto di Genova, l’opera marittima di gran lunga più imponente dell’ultimo secolo e opera faro del PNRR, che consentirà di movimentare più contenitori a livello nazionale, le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte si sono riunite a Villa Lo Zerbino a Genova per la […]
Attualità Savona

Savona, nuove modalità telematiche per agevolare l’accesso dei cittadini agli sportelli

Posted on Author Redazione

Il Comune di Savona sta adeguando i propri servizi di prenotazione degli appuntamenti cone le nuove modalità telematiche per agevolare l’accesso agli sportelli da parte dei cittadini: “Grazie a questo nuovo modello di accoglienza – spiega la sindaco Ilaria Caprioglio – gli uffici potranno erogare i servizi in sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o […]
Attualità Finale Ligure

Finale Ligure punta a diventare città “Plastic free”

Posted on Author Redazione

Finale Ligure punta a diventare “città plastic free”, e lo fa con un protocollo d’intesa approvato durante la seduta di Giunta dello scorso 8 novembre tra il Comune e l’Associazione “Plastic Free OdV Onlus”. L’associazione nasce nel 2019 a Termoli come apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro portando avanti progetti concreti e battaglie […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *