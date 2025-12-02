Genova, un ricco programma di manifestazioni natalizie per cittadini e visitatori

Genova si prepara a vivere un Natale ricco di atmosfere magiche, appuntamenti culturali, illuminazioni scenografiche ed eventi capaci di coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. Luci scintillanti, presepi storici, concerti, laboratori, mercatini e iniziative diffuse su tutto il territorio daranno vita a un percorso festoso e suggestivo, che accompagnerà grandi e piccoli per tutto il periodo delle festività.

«Nonostante quello che ha raccontato l’opposizione in questi giorni, non è Ebenezer Scrooge il direttore artistico degli eventi di Natale organizzati dal Comune di Genova. Oggi certifichiamo che lo spirito del Natale passato ci ha abbandonati per lasciare spazio allo spirito di questo Natale, più accattivante e di richiamo – ha detto la sindaca Silvia Salis – ci accusano di aver cacciato il presepe da Palazzo Tursi, o addirittura di aver allontanato Gesù, di seguire una pericolosa furia estremista. Invece, oggi presentiamo un calendario bello ricco e diffuso su tutto il territorio, con tanta tradizione ma anche una grande novità: Palazzo Tursi ospiterà il Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli, con laboratori, animazione e l’imperdibile occasione di fare la foto con Babbo Natale. È bello che uno spazio della politica si apra anche ai più piccoli per un momento gioioso».

Quanto ai presepi, prosegue la prima cittadina, «ci saranno e sarà confermato il passaporto che consente di visitarne ben 85, con un doppio itinerario, della tradizione e dell’arte. Chi, invece, grida allo scandalo perché non ci sarà il presepe nell’atrio di Palazzo Tursi, dovrebbe sapere che in Comune è stato allestito solamente negli ultimi due anni, di fianco a una scala, mentre prima c’erano solo alberi di Natale». Invece, «il presepe storico del Comune è quello di Palazzo Rosso, che ci sarà anche quest’anno e, altra novità, sarà visibile da tutti, camminando in via Garibaldi. Abbiamo invitato il nostro arcivescovo, mons. Marco Tasca, a inaugurarlo e benedirlo l’8 dicembre».

«L’altra polemica montata ad arte da qualcuno in cerca di visibilità – prosegue Salis – riguarda l’albero di Natale in piazza De Ferrari. Voglio rassicurare tutti: è bellissimo. E ringrazio Iren che, per tre anni, ce lo fornirà gratuitamente, insieme alle luminarie della piazza. La Regione, che negli ultimi anni provvedeva all’albero, ci ha fatto sapere che quest’anno non l’avrebbe fatto: ci abbiamo pensato noi, con un ottimo risultato e senza un euro di spesa per le casse del Comune».

Infine, sottolinea la sindaca, «abbiamo pensato un calendario di eventi in cui si incontrino tradizione e innovazione, perché il tempo del Natale deve sempre essere un tempo di incontro, di condivisione, di sentimenti positivi. Un Natale per tutta Genova, con tanti appuntamenti anche al Porto Antico, che sia un momento di condivisione, che faccia sentire la città uno spazio di tutti. Luoghi ed eventi che uniscano la tradizione delle feste all’innovazione di un nuovo modo di vivere il Natale».

«Il Natale è uno dei momenti in cui Genova sa esprimere al meglio la sua identità, fatta di accoglienza, atmosfere suggestive e tradizioni che si tramandano da secoli – commenta l’assessora al Turismo e Tradizioni Tiziana Beghin – Con il Passaporto dei Presepi, i mercatini, le luminarie e gli appuntamenti diffusi sul territorio vogliamo offrire ai genovesi e ai visitatori un’occasione per scoprire la città attraverso esperienze autentiche, valorizzando al tempo stesso il nostro straordinario patrimonio storico e culturale. È un invito a vivere Genova in un periodo dell’anno in cui si fa ancora più bella e coinvolgente».

«La programmazione culturale pensata per il periodo natalizio conferma l’impegno della città nel mettere al centro l’arte, i percorsi di conoscenza del territorio e la partecipazione – sottolinea l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Dalle rassegne musicali nelle chiese, ai molti percorsi espositivi dei musei, ai presepi artistici, come quelli della scuola del Maragliano, ma anche, e in maniera del tutto inedita, ai dipinti e alle sculture che, dal Rinascimento al Barocco, raccontano la Natività per immagini, intendiamo offrire un calendario in grado di parlare a pubblici diversi, valorizzando i luoghi simbolo di Genova e rendendoli vivi e accoglienti. Il Natale diventa così un’occasione per avvicinarsi all’arte, alla storia e al coinvolgimento che la cultura genera nelle persone».

«Abbiamo lavorato con impegno per regalare ai genovesi e ai visitatori un Natale ricco di eventi spettacolari e momenti di grande condivisione – aggiunge il consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli – Le installazioni luminose, l’accensione dell’albero in piazza De Ferrari, la Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi e le iniziative diffuse in tutta la città sono pensate per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Genova si presenta come un vero palcoscenico a cielo aperto, che unisce tradizione e divertimento per offrire esperienze indimenticabili a chi la vive in questo periodo speciale».

Inaugura l’8 dicembre alle 16, con la benedizione di mons. Marco Tasca, il presepe artistico di Palazzo Rosso – Musei di Strada Nuova, che sarà direttamente visibile da via Garibaldi.

Le figure che animano le scene con la Sacra Famiglia, i pastori e i nobili sono in gran parte opera di Pasquale Navone, uno dei maggiori artefici di questa produzione settecentesca che, pur nato dopo la morte del Maestro, si formò alla bottega del Maragliano.

Le statuine in legno intagliato e dipinto, impreziosite da abiti in stoffa, provenienti dalle collezioni civiche, in particolare dal Museo Giannettino Luxoro di Nervi, rievocano le scene di vita quotidiana immortalate nelle stampe seicentesche e settecentesche dell’incisore Antonio Giolfi e del pittore fiammingo Cornelis de Wael.

Al secondo piano nobile di Palazzo Rosso, nella cappella, all’interno del percorso museale, un altro allestimento permetterà di ammirare ulteriori statuine, che insieme a quelle esposte al Museo Luxoro e a una scarabattola siciliana del XVIII secolo presentata alle Raccolte Frugone sono testimonianza della varietà, ricchezza e importanza delle civiche collezioni presepiali.

Passaporto dei Presepi: una nuova esplorazione tra arte e tradizione

Giunto alla sua terza edizione, il Passaporto dei Presepi, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi, propone per il 2025 un progetto rinnovato, con una nuova tematizzazione dei percorsi che valorizza al meglio la ricchissima eredità presepiale genovese.

Due nuovi itinerari, I Presepi dell’Arte e I Presepi della Tradizione, accompagneranno i visitatori da ponente a levante e nelle vallate, fino a raggiungere alcuni comuni del territorio ligure. Un viaggio che abbraccia 85 presepi: dai figurini dei secoli XVIII e XIX legati alla scuola del Maragliano, alle rappresentazioni pittoriche e scultoree, fino ai presepi meccanici, artigianali e contemporanei.

Durante il percorso, dall’8 dicembre al 11 gennaio, i partecipanti potranno far timbrare il proprio passaporto nelle diverse tappe. L’iniziativa si conclude l’8 febbraio con una giornata dedicata.

Tutte le info: https://www.visitgenoa.it/it/passaporto-dei-presepi-2025

Proseguendo sul tema dei presepi, mercoledì 3 dicembre alle 17, la sindaca Silvia Salis e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari visiteranno i presepi artistici allestiti al Museo Diocesano, nella Cattedrale di San Lorenzo e nella Chiesa di San Siro.

Chiese in Musica: l’arte incontra la spiritualità

Anche quest’anno torna l’emozionante rassegna Chiese in Musica, con quattro appuntamenti in alcune delle più suggestive chiese genovesi:

giovedì 11 dicembre h 18 – Chiesa di San Matteo

mercoledì 17 dicembre h 18 – Santuario della Madonnetta

Due concerti d’organo in collaborazione con l’associazione culturale Rapallo Musica ETS.

venerdì 19 dicembre h 20.30 – Chiesa di San Siro di Nervi

sabato 27 dicembre h 20.30 – Chiesa di Santa Maria della Cella

Cori ed ensemble di musica classica e contemporanea.

Accensione dell’albero di Natale e illuminazione artistica di piazza De Ferrari

Lunedì 8 dicembre, con le luci firmate da IREN, Genova accenderà ufficialmente il cuore delle festività. Dalle 16.30, musica, cori, dolci e il tè del Natale animeranno piazza De Ferrari, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio.

Alle 18, accensione dell’albero di Natale e delle cascate di luce sui palazzi storici.

Programma: h 16.45 – coro del Liceo Pertini; h 17.15 – Perfect Life Choir; h 17.45 – saluti istituzionali; h 18 – People Around Choir.

La Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi

Per la prima volta Palazzo Tursi, uno tra i principali Palazzi dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasformerà nella Casa di Babbo Natale.

Dal 17 al 24 dicembre, con l’organizzazione del Comune di Genova e il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo, l’atrio cinquecentesco si vestirà di installazioni luminose e musicali per accogliere laboratori creativi, animazioni per bambini, set fotografici con Babbo Natale, attività dedicate alle famiglie.

Orari: 17/19 dicembre h 15/18; 20/24 dicembre h 10/13 e 15/18

Inoltre, dal 6 dicembre al 6 gennaio l’atrio di Palazzo Tursi si vestirà di luci scenografiche, mentre dal 17 al 24 dicembre l’ingresso del Palazzo cinquecentesco accoglierà i visitatori con proiezioni luminose.

Confeugo: il rito che unisce passato e presente

“Ben trovou, Messê ro Duxe”, “Benvegnùo, Messê l’Abou” torna, come ogni anno, l’appuntamento con la tradizionale cerimonia del Confeugo che quest’anno si svolgerà il 20 dicembre.

Come sempre il corteo storico partirà da Caricamento e arriverà in piazza De Ferrari dove, davanti a Palazzo Ducale, verrà acceso il fascio di rami d’alloro che, secondo la tradizione, darà ai genovesi un’anticipazione sul nuovo anno.

Musei: visite speciali, attività per famiglie e grandi mostre

Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso

Domenica 28 dicembre e domenica 4 gennaio h 15 – Un invito per le feste

Visita accompagnata per adulti alla scoperta della storia dei Brignole-Sale e delle tradizioni natalizie attraverso i secoli.

Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo

Venerdì 26 dicembre h 15 – Tutti gli enigmi del Capitano

Visita interattiva per famiglie tra giochi, quiz e avventure nella dimora del Capitano d’Albertis.

Palazzo Ducale – Grandi Mostre

Fino al 15 febbraio – Moby Dick. La balena

Un viaggio visivo, storico e simbolico ispirato al capolavoro di Melville. Video-installazioni, sculture, tele, reperti, fotografie e suggestioni artistiche attraverso epoche e linguaggi.

Fino al 6 aprile – Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate

Oltre 300 scatti che raccontano l’Italia del dopoguerra, con un focus speciale dedicato a Genova.

Mercatini e fiere della tradizione

Anche quest’anno Genova ospita i suoi iconici mercatini, perfetti per idee regalo, prodotti artigianali e atmosfere natalizie: Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra, Fiera di Natale di piazza della Vittoria, Mercatini di piazza De Ferrari e piazza Matteotti, Fiera del Libro in Galleria Mazzini

Porto Antico: luci, spettacoli e musica

Fino al 6 gennaio, otto chilometri di luminarie trasformeranno il Porto Antico in un percorso luminoso unico.

Sabato 20 dicembre debutta il Christmas Laser Show: ogni sera, dalle 17.30 alle 23, spettacoli di musica, laser e scenografie luminose, con repliche ogni 30 minuti.

Il 30 dicembre, grande attesa per il dj set di Albertino a Calata Falcone Borsellino.

Winter Park Genova a Ponte Parodi

Inaugura sabato 6 dicembre alle 14.30 e prosegue fino al 18 gennaio Ponte Parodi. Torna il Winter Park, il tradizionale luna park sul mare: un appuntamento che regala alla città emozioni, giochi e divertimento per tutte le età. Aperto tutti i giorni, dalle 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 340 3554757.

Il programma delle festività si concluderà martedì 6 gennaio alle 15, con la tradizionale discesa della Befana dall’autoscala dei Vigili del Fuoco in piazza Matteotti. L’evento è stato organizzato dal Comune, in collaborazione con Confcommercio.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile al link: https://www.visitgenoa.it/it/natale-genova-2025

