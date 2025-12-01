Attualità Genova

Regione Liguria, 3 milioni e mezzo per riqualificare il pronto soccorso del San Martino

Posted on Author Redazione Comment(0)

Via libera della Regione Liguria allo stanziamento di tre milioni e mezzo all’Irccs Policlinico San Martino di Genova per riqualificare il pronto soccorso e realizzare il nuovo Dipartimento di emergenza e accettazione (Dea). È il progetto approvato dalla Giunta Bucci su proposta dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò. L’obiettivo dell’intervento è potenziare e modernizzare le infrastrutture sanitarie garantendo servizi di emergenza sempre più efficaci, accessibili e orientati al paziente.

“L’investimento sul nuovo pronto soccorso e sul Dea dell’ospedale San Martino rappresenta un passo decisivo per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e offrire ai cittadini strutture all’avanguardia, più efficienti e capaci di rispondere in modo tempestivo ai bisogni di salute – sottolinea Nicolò -. Si tratta di un intervento strategico che migliorerà concretamente la qualità dell’assistenza e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari”.

Il nuovo Dea sorgerà in un edificio dedicato di circa 14mila metri quadrati, distribuito su cinque livelli, e verrà realizzato tra il Monoblocco e l’attuale pronto soccorso, con cui sarà integrato per formare un’unica struttura moderna e pienamente funzionale. Il progetto prevede: nuove aree di accettazione e spazi ambulatoriali, sale di radiologia di ultima generazione, stanze di osservazione breve e stanze intensive per la gestione dei casi più complessi, un parcheggio multipiano adiacente con 128 posti auto, pensato per migliorare l’accessibilità per accompagnatori e utenti, una copertura a verde fruibile dal pubblico, concepita come spazio di qualità per pazienti, visitatori e personale.

“Ringrazio il presidente Bucci e l’assessore Nicolò – commenta il direttore generale del Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli – per l’attenzione posta nella realizzazione di un tassello fondamentale per il San Martino. Il nuovo pronto soccorso si inserisce nelle azioni poste in essere dal Policlinico per garantire la qualità necessaria ad un servizio fondamentale quale quello dell’emergenza-urgenza. Si è infatti ad oggi proceduto ad una rimodulazione degli attuali spazi interni per i pazienti ed esterni per gli accompagnatori. La nuova costruzione darà una risposta sia ai nostri cittadini in termini di accessibilità sia ai nostri operatori garantendo qualità nel luogo di lavoro”

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova Politica

Assessore al sociale cercasi, Pittaluga Uil: “Ci sono le risorse, occorre un governo politico e non burocratico”

Posted on Author Redazione

“Le risorse per l’inclusione sociale ci sono, ad esempio, quelle per il disturbo dello spettro autistico. A mancare è un interlocutore importante come un assessore che si dedichi alle delicate tematiche che toccano la popolazione ligure più fragile. La presidenza del consiglio dei ministri lo scorso 29 luglio ha emanato un decreto nel quale sono […]
Attualità Genova

Alluvione a Bardonecchia, Liguria pronta a inviare aiuti

Posted on Author Redazione

“Seguiamo con preoccupazione l’evolversi della situazione a Bardonecchia, travolta dal fango a seguito dell’esondazione del Rio Frejus, che ha purtroppo provocato una vittima. Esprimiamo il nostro cordoglio e siamo vicini a tutta la comunità, alla sindaca Rossetti e al presidente della Regione Cirio. Nel ringraziare tutti i soccorritori che stanno lavorando senza sosta per aiutare […]
Attualità

Dal 19 al 26 settembre la settimana “Match it now” per la donazione del midollo e delle staminali

Posted on Author Redazione

In occasione dell’evento nazionale dedicato alla ????????? del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, le farmacie comunali di Genova e l’IBMDR, Registro nazionale donatori di midollo osseo con sede all’ospedale Galliera, recluteranno giovani donatori. Il potenziale donatore, dopo aver completato la procedura di iscrizione online e superato il colloquio anamnestico per l’idoneità con il […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *