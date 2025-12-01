Genova, senza dimora trovata morta in strada in Via Fieschi

Una donna di circa 40 anni senza fissa dimora è stata trovata morta all’altezza di Via Fieschi vicino alla sede della Regione Liguria. Sul posto immediato l’intervento del personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso e i Carabinieri per i rilievi.
Articoli correlati
Genova, è morto Giovanni Gambardella , creò l’ILVA dalle ceneri di Finsider
Lutto per la morte di Giovanni Gambardella già amministratore delegato di ILVA. Aveva 89 anni. Era nato a Taranto nel 1935 ed era noto per aver guidato il gruppo Ansaldo in qualità di amministratore delegato e per aver liquidato la Finsider e creato dalle sue ceneri l’Ilva, di cui è stato amministratore delegato. Ha ricoperto inoltre importanti ruoli in diverse […]
Sarzana, Rilevata fioritura dell’alga Osteopsis Ovata: il Comune monitora la situazione con Asl e Arpal
L’ufficio ambiente di Comune di Sarzana su indicazione dell’Asl 5 rende noto che le condizioni meteo marine e l’innalzamento della temperatura dell’acqua hanno prodotto un abbondante fioritura dell’alga Osteopsis Ovata, alga che in alcuni casi può comportare effetti temporanei e rapidamente reversibili sull’uomo causati dal contatto e dall’inalazione dell’aerosol marino che possono interessare le prime […]
Savona, doveva essere in carcere a Ragusa ma viene fermato all’Autogrill: arrestato 31 enne
Un 31enne genovese, che doveva scontare una pena per rapina, è stato rintracciato dalla polizia stradale di Genova che venerdì scorso alle 3 di notte a Savona in un autogrill. Durante il controllo gli operatori hanno scoperto che il giovane aveva a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura della Repubblica nel […]