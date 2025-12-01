Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, riparte la protesta dei lavoratori ex ILVA: corteo nei quartieri di Cornigliano e Sampierdarena

“Riprendiamo da dove abbiamo lasciato giovedì”. E’ la promessa dei lavoratori Ex-Ilva di Genova che riprendono le proteste in difesa dei posti di lavoro dopo la fumata nera dell’incontro tra sindacati e Ministero.  Alle 9 è partito il corteo, modificata la viabilità in zona via Acri, strada Guido Rossa, piazza Savio e le vie limitrofe nei quartieri di Cornigliano e Sampierdarena.

