Genova, riparte la protesta dei lavoratori ex ILVA: corteo nei quartieri di Cornigliano e Sampierdarena

“Oggi ho avuto l’onore di presentare il programma di governo della XII legislatura. Infrastrutture, sanità e lavoro: sono queste le priorità per la Liguria, ovviamente tenendo ben presente il tema ambientale. Il nostro obiettivo è chiaro: migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere la nostra regione un luogo ideale per vivere, lavorare e […]