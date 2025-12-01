Fiera Agroalimentare, la qualità a km zero: dal 5 all’8 dicembre in piazza Europa torna il tradizionale mercato dei sapori

Punta tutto sulla qualità dei prodotti a chilometro zero, la Fiera Agroalimentare della Spezia che, dopo una pausa di qualche anno, ritorna con l’edizione numero 39 in piazza Europa, nel cuore della città. La rassegna – aperta da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero – è organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune della Spezia in collaborazione con l’Azienda speciale Riviere di Liguria. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità, venerdì 5 dicembre alle ore 12.

Ad animare l’edizione 2025 saranno oltre sessanta espositori e, nell’area Food Experience, un ricco programma di degustazioni, laboratori, racconti e showcooking all’insegna delle ricette della tradizione locale e del Natale (v. programma).

“Il territorio spezzino – ha ricordato Davide Mazzola, vice presidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria – è ricco di produzioni agroalimentari che rappresentando una risorsa gastronomica per la collettività, un volano economico per le imprese del comparto e un valore aggiunto nella promozione territoriale: questa la sintesi della fiera Agroalimentare, vetrina delle produzioni spezzine d’eccellenza, che siamo orgogliosi di poter riproporre con una così grande partecipazione e qualità”.

“Il ritorno della Fiera Agroalimentare – il commento di Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura – rappresenta un segnale importante per l’intero comparto agricolo spezzino e ligure. La qualità dei prodotti a chilometro zero, la professionalità dei nostri produttori e la forza delle filiere locali sono il cuore della nostra identità territoriale. Come Regione stiamo continuando a investire in modo significativo nel settore agroalimentare, sostenendo aziende, giovani agricoltori, innovazione e valorizzazione delle produzioni tipiche. Manifestazioni come questa sono fondamentali per mettere in rete le eccellenze, promuovere l’economia locale e rafforzare l’attrattività turistica della Liguria”.

Il legame tra Agroalimentare e promozione della città è stato evidenziato anche dall’onorevole Maria Grazia Frija, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune della Spezia, che ha sottolineato come “quando si riesce a fare sistema si possono realizzare iniziative qualificanti come l’Agroalimentare che portando valore aggiunto anche dal punto di vista turistico”.

“Gli espositori – ha aggiunto Ilario Agata, direttore della Azienda Speciale Riviere di Liguria – hanno aderito con entusiasmo al ‘ritorno’ dell’Agroalimentare decretando in poco tempo il sold out degli spazi disponibili, una sessantina gli stand, all’interno della tensostruttura: si tratta, infatti, di un evento entrato nella tradizione delle festività natalizie spezzine che ha sempre richiamato visitatori anche da fuori provincia”.

Numerose le collaborazioni dell’Agroalimentare con le realtà del territorio: con le associazioni dell’agricoltura, che animeranno lo stand con iniziative per tutte le quattro giornate di fiera; con il Gal Fish Liguria, che farà focus sul mondo dell’acquacoltura e della pesca e itticoltura; con il Ciofs e l’Istituto Fossati Da Passano: allieve e allievi forniranno supporto ai visitatori e durante lo svolgimento dei cookingshow.

Informazioni sull'autore del post