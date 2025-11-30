Cultura e Spettacoli Imperia e provincia In Primo Piano Musica

Festival di Sanremo 2026, ecco i nomi annunciati da Carlo Conti: tornano Patty Pravo e Marco Masini

In diretta al TG1, Carlo Conti ha reso noti i 30 nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo: “Mi auguro di ripetere il successo dello scorso anno e di consegnare delle canzoni che rimangano nel tempo” è stato il commento alla presentazione della lista. Come sempre l’elenco comprende debutti, ritorni e conferme rispetto alle edizioni recenti. 270 le canzoni estromesse. Questi, dunque sono i partecipanti alla prossima kermesse canora che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Arisa

Sayf

Sal Da Vinci

Samurai J

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Malika Ayane

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Nayt

Eddie Brock

LDA & Aka 7even

Enrico Nigiotti

Francesco Renga

Mara Sattei

Dargen D’Amico

Tredici Pietro

Levante

Luché

Samurai Jay

Patty Pravo

