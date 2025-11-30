Festival di Sanremo 2026, ecco i nomi annunciati da Carlo Conti: tornano Patty Pravo e Marco Masini

Posted on

Un uomo di 92 anni è stato ritrovato morto in casa a Vallecrosia. A dare l’allarme i famigliari che non avevano avuto più notizie dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta per poter entrare nell’alloggio dove all’interno non sono state trovate tracce di incendio o altri incidenti. Quasi […]