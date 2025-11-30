Festival di Sanremo 2026, ecco i nomi annunciati da Carlo Conti: tornano Patty Pravo e Marco Masini

In diretta al TG1, Carlo Conti ha reso noti i 30 nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo: “Mi auguro di ripetere il successo dello scorso anno e di consegnare delle canzoni che rimangano nel tempo” è stato il commento alla presentazione della lista. Come sempre l’elenco comprende debutti, ritorni e conferme rispetto alle edizioni recenti. 270 le canzoni estromesse. Questi, dunque sono i partecipanti alla prossima kermesse canora che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026:
Tommaso Paradiso
Chiello
Serena Brancale
Ditonellapiaga
Arisa
Sayf
Sal Da Vinci
Samurai J
Fedez & Masini
Leo Gassmann
Malika Ayane
Raf
Bambole di Pezza
Ermal Meta
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-Ax
Nayt
Eddie Brock
LDA & Aka 7even
Enrico Nigiotti
Francesco Renga
Mara Sattei
Dargen D’Amico
Tredici Pietro
Levante
Luché
Samurai Jay
Patty Pravo